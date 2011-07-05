بازدید معاون راه و ترابری البرز از پروژه های جاده ای طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم خانی و باقری فر به همراه امام جمعه، فرماندار و شهردار طالقان و مشاوران و پیمانکاران از پروژه های قطعه یک محور طالقان به هشتگرد بازدید کردند.

همچنین این گروه از محورهای روستایی وشته، امامزاده یوسف، میناوند و خچیره بازدید به عمل آوردند ضمن اینکه مراسم یادبود شهدای خچیره با حضور امام جمعه و مسئولان اداره کل راه و ترابری استان البرز برگزار شد.

سرپرست معاونت راهسازی اداره کل راه و ترابری استان البرز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بیان داشت: با توجه به مذاکرات این اداره کل با مهری فرماندار طالقان، مقرر شد اعتبارات این اداره کل افزوده شود.

قاسم خانی افزود:‌امیدواریم با کمک خداوند و تلاش مضاعف مسئولان پس از تامین بودجه مورد نظر، افتتاح محور خچیره تا عید مبعث سال آینده صورت گیرد.