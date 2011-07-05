ملاقات معاون وزیر خارجه ایران با معاون خاورمیانه و مدیترانه وزیر خارجه ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی معاون اروپا و آمریکا وزارت امورخارجه کشورمان که برای سخنرانی در اجلاس تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا و پیگیری روابط دو جانبه به ایتالیا سفر کرده بود، عصر دوشنبه با خانم استفانیا کراکسی معاون خاورمیانه و مدیترانه وزارت امورخارجه ایتالیا ملاقات کرد.

در این ملاقات، معاون اروپا و آمریکا وزارت امورخارجه کشورمان ضمن اشاره به موضوعات مختلف همکاری بین دو کشور از توسعه تعاملات فیمابین استقبال کرد.

آهنی در ادامه نگاه دوگانه غرب نسبت به موضوعات حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشت: برخی دولتها و رسانه‏ های غربی در رابطه با حقوق بشر در ایران سیاه نمایی می‏ کنند، در حالیکه مصادیق بارز زیادی از نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی وجود دارد با بی تفاوتی و چشم پوشی با آنها برخورد می‏ کنند.

کراکسی معاون خاورمیانه و مدیترانه وزارت امورخارجه ایتالیا با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تاثیرگذاری در تحولات منطقه ‏ای گفت: ایتالیا برای نقش ایران در افغانستان و میزبانی شمار زیادی از آوارگان افغانی ارزش ویژه ‏ای قائل و علاقمند است با جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات مختلف مربوط به افغانستان همکاری کند.

وی در رابطه با لیبی با اذعان بر پیچیدگی این بحران، در خصوص ورود ایتالیا به جنگ گفت: ایتالیا در شرایطی قرار گرفت که چاره ‏ای جزء ورود به جنگ نداشت زیرا نیروهای قذافی، مردم خود را هدف قرار می‏دادند.

آهنی در این دیدار ضمن انتقاد از عملیات ناتو که تاکنون نتیجه‏ ای جزء تخریب زیرساخت‏ها و کشتار غیر نظامیان بویژه کودکان و زنان نداشته اظهار داشت: بر اساس قطعنامه 1973 سازمان ملل متحد، مداخله نظامی ناتو در لیبی به بهانه حفاظت از جان غیر نظامیان انجام شد اما متاسفانه صحنه لیبی را به یک جنگ تمام عیار تبدیل کرده و تعداد زیادی از مردم لیبی از جمله زنان و کودکان بر اثر عملیات ناتو جان خود را از دست داده اند که در تناقض با اهداف قطعنامه سازمان ملل است.