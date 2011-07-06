نفرات برتر اولین جشنواره ادبی خرداد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست حوزه هنری خراسان شمالی عصر سه شنبه در اختتامیه این جشنواره، اظهار داشت: فراخون اولین جشنواره ادبی خرداد با موضوع مناسبت های خرداد نظیر قیام پانزده خرداد، آزاد سازی خرمشهر، امام خمینی(ره) از ولادت تا وفات، ولادت حضرت فاطمه(س) و حضرت علی (ع) اردیبهشت ماه با همکاری معاونت پرورشی آموزش و پرورش استان در سطح مدارس ارسال شد.

میثم مرادی افزود: آثار ارسالی در دو حوزه شعر و داستان در مقاطع راهنمایی و متوسطه توسط هئیت داوران مورد بررسی قرار گرفت و در پایان در حوزه شعر در مقطع راهنمایی و متوسطه و داستان در مقطع راهنمایی و متوسطه 12 نفر به عنوان نفرات برتر جشنواره انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: از هشت نفر شایسته نیز در این جشنواره تقدیر به عمل می آید.