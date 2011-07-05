ادغام صنایع و بازرگانی موجب پویایی تولید و افزایش صادرات می شود

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص مزایای ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی تصریح کرد: با این ادغام فعالیتها سه قسمت نشده بلکه موتور سیستم محرکه عوض شده تا تولید را به سمت بازارهای هدف راحت تر رهنمون کند.

وی گفت: در این ادغام بدنبال کم شدن سهم معدن و یا صنعت نیستیم بلکه بزرگترین گلوگاه که بازار و مشتری است حل خواهد شد زیرا امروز گلوگاههای آینده تولید بازاری است که برندهای قوی اجازه تحرک و پایداری و ماندگاری را به محصولات تولیدی نمی دهند و یک لوکوموتیو قوی نیاز دارد تا این تولید را به بازرهای هدف برساند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن و تجارت یادآورشد: در ادغام بدنبال این هستیم تا سهم تولید و مدیریت انرژیِ بیشتر شود و حوزه بازرگانی نیز در این مسیر همسو شود.

غضنفری افزود: در این ادغام هر تولید یک مشتری دارد و حقوق مصرف کننده باید رعایت شود و دیگر شاهد جریمه شدن مثلا

خودروسازان برای عدم رعایت حقوق مصرف کننده و استفاده از کالای نامرغوب و یا واردات کالاهای بنجل نخواهیم بود.

وی اظهارداشت: تلاش می کنیم تا تولید آسیب نبیند و با هماهنگی در واردات و صادرات از تولیدات داخلی حمایت خواهد شد تا صادرات نیز افزایش یابد.

این مسئول گفت: در فعالیت جدید شاهد پویایی تولید خواهیم بود تا کالای ایرانی وارد بازارهای جهانی شده و به صورت پایدار در آن عرضه شود.

غضنفری بیان کرد: واردات ما حدود 65 میلیارد دلار و صادرات حدود 32 میلیارد دلار است که اگر صادرات نفت اضافه شود این تراز مثبت می شود در حالی که ادغام دو وزارتخانه موجب خواهد شد تا تولیدات کشور راحت تر صادر شده تا درآمدهای ارزی چند برابر شود.

وی از مدیریت واردات هم خبرداد و اظهارداشت: کار مدیریت واردات در کشور آغاز شده و بسیاری از کالاهای وارداتی یا مجوز نگرفته اند و یا تعرفه آنها افزایش یافته که امیدواریم با واگذاری تجارت به بخش خصوصی و خروج دخالت دولت شاهد رشد و پیشرفت کشور در ابعاد اقتصادی باشیم.