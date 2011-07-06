رسانه های آموزشی تربیت دینی مورد توجه قرار گیرد

مظاهر زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انسان در زندگی اجتماعی و در برخورد با غیرخود، نیاز شدیدی به ارتباط دارد و تنها از این طریق است که نیازهای فردی و اجتماعی خود نظیر نیاز به احساس امنیت و میل به رشد را برآورده می کند.

وی اظهارداشت: رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی که در طول تاریخ دارای سرعت بسیار کند و ناچیزی بودند، در عصر حاضر تحول چشمگیری یافته اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رشت گفت: انسان تمامی رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون، نوارهای ویدئویی، ماهواره و شبکه های اینترنت را برای رسیدن به مقاصد مختلفی نظیر اطلاع رسانی، تعلیم و تربیت، اندیشه پروری، فرهنگ سازی، هدایت و راهنمایی، افزایش آگاهی های اجتماعی و... به کار گرفته و می گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در تمامی این مقاصد هدف های تربیتی نهفته است، اظهارداشت: کمک گرفتن از دستگاههای اطلاع رسانی و رسانه ها برای استحکام بخشیدن به فرآیند تعلیم و تربیت و تعمیق آن در زمینه های مختلف و حوزههای علمی، فنی و ادبی در خارج از مدرسه بیش از پیش ضروری است.

زمانی در ادامه به تربیت دینی اشاره کرد و افزود: تربیت دینی فرآیندی است دوسویه میان مربی و متربی که ضمن آن مربی با بهره گیری از مجموعه عقاید، قوانین و مقررات دینی تلاش می کند تا شرایطی فراهم آورد که متربی آزادانه برای رشد و شکوفایی استعدادهای خود گام برداشته، به سوی هدف های مطلوب رهنمون شود.

وی همچنین هدف از تربیت دینی را حضور قرآن و سیره معصومین (ع) در متن زندگی دانش آموزان دانست و گفت: با تعلیم مسائل دینی و با روش های مطلوب و خاص می توان در دانش آموزان درک و شعور دینی ایجاد کرد.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد در ادامه با اشاره به اینکه رسانه ها بیشترین فعالیت را در تربیت جوانان دارند، افزود: رسالت اصلی رسانه ها در تربیت در بعد تربیت اجتماعی یعنی اخلاق و رفتار اجتماعی و سیاسی است.

وی یادآورشد: رسانه ها می توانند اخلاق و رفتار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی اشتهای تحصیلی ایجاد کنند.