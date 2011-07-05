به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در نشست هم‌اندیشی و تبادل‌ نظر در خصوص وقف افزود: از زمان حکومت طاغوت و با اقدامات انجام شده در آن زمان، لطمه‌های بسیاری به فرهنگ غنی وقف وارد شده و متأسفانه هنوز اذهان عمومی نسبت به این فرهنگ اصلاح نشده است.

صالحی با تأکید بر اینکه هدف همه ما خدمت به بشریت است، گفت: امروزه برگرداندن املاک وقف شده به دلیل لطمه زدن به اصل این فرهنگ در زمان طاغوتیان، با مشکلاتی مواجه شده است که نمی‌توان نقش ویژه رسانه و مطبوعات را در این زمینه از یاد برد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان از فرهنگ وقف به عنوان یک فرهنگ بشردوستانه و مورد تأکید دین مبین اسلام یاد کرد و افزود: رسانه و مطبوعات حلقه واسط بین مردم، مسئولان و مدیران است و اداره اوقاف از همکاری با مطبوعات و رسانه‌های استان همدان استقبال کرده و دست نیاز به سوی آنها دراز می‌کند.

مدیر اوقاف و امور خیریه استان همدان موضوع امامزاده‌ها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: اداره اوقاف متکی به مردم است و منبع حمایتی مالی جز مردم ندارد.

امامزاده عبدالله همدان سالی 400 میلیون تومان درآمد دارد

وی با اشاره به نیمه‌تمام ماندن پروژه امامزاده عبدالله همدان اظهار داشـت: این امامزاده سالی 400 میلیون تومان درآمد دارد در حالی که انجام کارهای اجرایی آن نیازمند دو میلیارد تومان اعتبار است.

وی اضافه کرد: برای این پروژه اعتبار استانی و اعتبار ملی در نظر گرفته نشده و تکیه‌گاه امامزاده‌ها و مساجد، مردم هستند.

صالحی از امامزاده محسن (امامزاده کوه) به عنوان یک نقطه گردشگری و توریستی گمنام همدان یاد کرد و گفت: جدای از بحث معنوی این امامزاده، منطقه‌ای که در آن واقع شده است جاذبه‌های توریستی و گردشگری بسیاری دارد که باید به آن پرداخت و اطلاع‌رسانی شود.

صالحی بر حمایت، تبلیغ و توجه به موقوفات و امامزاده‌ها تأکید کرد و با بیان اینکه مردم با فرهنگ وقف همراهی نمی‌کنند، گفت: همکاری و اطلاع‌رسانی روزنامه ها و رسانه ها در این خصوص بسیار اثرگذار است.