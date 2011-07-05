خروج بیگانگان و انجام گفتگو راه حل مناسب قضیه بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رئوف شیبانی معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات بحرین و آغاز گفتگوها گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت خروج نیروهای نظامی بیگانه از بحرین و انجام گفتگوهایی که بر اساس آن حقوق برابر شهروندی برای همه مردم را تامین نماید تاکید کرده و آن را راه حل مناسب در قضیه بحرین می داند.



وی افزود : چنانچه گفتگوهای جاری منجر به پاسخ عادلانه و منصفانه به مطالبات مردمی شود ، گامی مثبت و رو به جلو خواهد بود.

