تیم ملی ایران باسوئیس، سنگال و ایتالیا همگروه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی فوتبال ساحلی عصر سه شنبه در شهر رم ایتالیا برگزار شد و تیم ایران با تیم های ایتالیا،سوئیس و سنگال هم گروه شد. بازی افتتاحیه جام جهانی فوتبال ساحلی در تاریخ 10 شهریور بین ایران و ایتالیا برگزار می شود.

علی رضا علی رئیس کمیته فوتبال ساحلی که در این قرعه کشی حضور داشت به سایت فدراسیون فوتبال گفت: مراسم قرعه کشی به خوبی انجام شد. سپ بلاتر، رئیس فیفا نیز در این قرعه کشی حضور داشت. قبل از قرعه کشی صحنه هایی از فیلم های بازی فوتبال ساحلی به نمایش در آمد که در این فیلم، چند صحنه از گلهای زیبایی که توسط بازیکنان ایرانی به ثمر رسیده به چشم می خورد.

رضا علی افزود : من ضمن تماس با کادر فنی و مربیان نتیجه قرعه کشی را به آنها اعلام کردم. گروه ما گروه سختی است ولی ما تلاش خود را می کنیم که از این گروه صعود کنیم چرا که ما پتانسیل صعود به مرحله بعد را داریم.

