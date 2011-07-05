به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس که به عربستان سفر کرده است در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سعودالفیصل همتای سعودی خود مدعی شد عملیات نظامی در لیبی به حمایت بسیاری از نظامیان کمک کرده است.



هیگ همچنین با حمایت از تجاوز نظامی آشکار عربستان سعودی به بحرین ادعا کرد عربستان، ثبات را به بحرین بازگرداند.



وزیر امور خارجه عربستان نیز مذاکرات خود با همتای انگلیسی خود را مفصل و طولانی اعلام کرد که مسائل مهم منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

فیصل با وجود مخالفت گسترده مردم یمن با طرحهای کشورش اعلام کرد همچنان منتظر موافقت طرفهای مختلف یمنی با طرح شورای همکاری هستیم .



وزیر امور خارجه عربستان که کشورش به دیکتاتور فراری یمن پناه داده است، درباره وضعیت جسمانی وی گفت وضعیت سلامتی رئیس جمهور یمن به طور کلی خوب است.



فیصل درباره بحرین با توجیه مجدد حضور نظامیان کشورش به فرافکنی روی آورد و ادعا کرد : در بحرین با دخالت خارجی مخالفیم و خواهان گفتگو هستیم.



وی در خصوص موضع عربستان درباره کیفرخواست دادگاه بین المللی ویژه لبنان و پیامدهای آن به حمایت از این دادگاهی که نصرالله و بیشتر شخصیتهای لبنانی آن را دادگاهی سیاسی و ابزار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای فتنه افکنی در لبنان دانسته اند، گفت : خواهان تعامل با تصمیمات دادگاه ویژه لبنان و تحکیم عقلانیت در لبنان هستیم.



از سوی دیگر هیگ اظهار داشت : به افزایش همکاری با عربستان در خصوص یمن و بحرین و کشورهای منطقه علاقه مندیم.



وی در ادامه دخالتهای آشکار کشورش در امور داخلی سوریه مدعی شد : اسد باید خشونت را متوقف و اصلاحات را اجرا کند، ما برای تصویب قطعنامه بین المللی برای محکومیت خشونت در سوریه تلاش می کنیم.



وزیر امور خارجه انگلیس با حمایت مجدد از رژیم آل خلیفه و اقدامات نمایشی آن مانند گفتگوهای به اصطلاح ملی گفت : درباره بحرین امیدواریم گفتگوهای ملی که اخیرا آغاز شده، با موفقیت همراه شود ما از اعلان حکومت بحرین در تشکیل کمیته مستقل برای تحقیق درباره حوادثی که رخ داد، استقبال می کنیم.



هیگ با قانونی خواندن تجاوز نظامی عربستان به خاک بحرین برای کمک به سرکوب قیام مردم این کشور مدعی شد : نیروهای سعودی با درخواست مشروع نظام بحرین برای حمایت از تاسیسات نظامی وارد این کشور شدند.



وی افزود : ما همکاری نزدیکی با عربستان در خصوص یمن داریم و همچنین با مقامات یمنی برای مبارزه با تروریسم همکاری می کنیم و تلاش می کنیم به دوستان خود در یمن برای حل مشکلاتشان کمک کنیم.



وزیر امور خارجه عربستان در پاسخ به سئوالی درباره رابطه با جمهوری اسلامی ایران گفت : ایران همسایه و کشور بزرگی در منطقه است.



وی مدعی شد : نقش ایران در منطقه باید چارچوب داشته باشد و این چارچوب باید منافع کشورهای همسایه را در نظر بگیرد، اگر ایران می خواهد نقش پیشگامانه داشته باشد، باید منافع کشورهای منطقه را در نظر بگیرد.



فیصل افزود : در صورتی که ایرانی ها تصمیمی برای گفتگو داشته باشند، عربستان از آن استقبال می کند.

هیگ نیز با مهم خواندن روابط انگلیس با عربستان گفت : عربستان شریک اساسی برای ما در منطقه خاورمیانه به شمار می رود.