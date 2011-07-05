کالاهای مشمول طرح نظارتی رمضان در همدان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فرشچی موحد افزود: در ایام رمضان نمایشگاهی با عنوان طرح ضیافت با هدف عرضه کالا با تخفیف پنج تا 15درصد در مرکز استان همدان و شهرستانهای این استان دایر می شود.

وی عنوان کرد: واحدهای صنفی فعال نیز کالاهای اساسی را بصورت فروش فوق‌العاده و عرضه مستقیم در کنار این نمایشگاهها به مردم عرضه خواهند کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان بیان داشت: در این نمایشگاهها مواد پروتئینی مانند گوشت، مرغ، ماهی و تخم‌مرغ و روغن، برنج، شکر، لبنیات، خرما و شیرینی های مانند زولبیا و عسل نیز عرضه می‌شود.

وی گفت: سازمان بازرگانی برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی بر فرآیند های تولید، بازار و توزیع در اجرای طرحهای ویژه نظارت مستقیم خواهد داشت.

فرشچی موحد گفت: محوریت این طرح‌ها مدیریت قیمت‌ها در فضای کنونی و ایجاد آرامش بیشتر در ماه رمضان و فصل تابستان است.

وی یادآور شد: طرح تابستانه و ضیافت با همکاری نهادها و دستگاه‌هایی که در تنظیم بازار شب عید و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشارکت داشتند، برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این راستا نشست‌های سازنده‌ای با دستگاه‌های ذیربط برگزار شده است افزود: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و فروش‌های فوق‌العاده از جمله برنامه‌هایی است که در طرح‌های یاد شده به اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان تشدید نظارت و بازرسی را یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان اعلام کرد و گفت: طرح ضیافت با شعار "هر فروشگاه یک نمایشگاه" و با محوریت فروش فوق‌العاده از ابتدای ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.