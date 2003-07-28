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۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۵۵

مسوول كميته رفاه خانه تئاتر خبرداد :

تهيه بليت مترو ارزان براي اعضاي خانه تئاتر

تهيه بليت مترو ارزان براي اعضاي خانه تئاتر

اعضاي خانه تئاتر از اين پس بليت مترو را با 25 تا 40 در صد تخفيف دريافت مي كنند.

كاظم هژير آزاد رئيس انحمن بازيگران و مسوول كميته رفاه  خانه تئاتردر گفتگو با خبرنگار هنري "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: اين بليت ها به صورت كارتهاي اعتباري ماهانه وسالانه است. خانه تئاتر را يزني هاي لازم را دراين باره با شركت مترو تهران  وحومه انجام داده واعضا مي توانند با مراجعه به كميته رفاهي خانه تئاتر كارتهاي اعتباري را دريافت نمايند .
وي درباره ديگر اقدامات كميته رفاهي خانه تئاتر گفت : طرحهاي رفاهي  بسياري توسط اين كميته در دست اقدام است از جمله طرح  واگذاري تلفن همراه با بهاي دولتي براي اعضا كه در حال پي گيري آن هستيم.  
کد مطلب 13524

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