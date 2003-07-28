تهيه بليت مترو ارزان براي اعضاي خانه تئاتر

كاظم هژير آزاد رئيس انحمن بازيگران و مسوول كميته رفاه خانه تئاتردر گفتگو با خبرنگار هنري "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: اين بليت ها به صورت كارتهاي اعتباري ماهانه وسالانه است. خانه تئاتر را يزني هاي لازم را دراين باره با شركت مترو تهران وحومه انجام داده واعضا مي توانند با مراجعه به كميته رفاهي خانه تئاتر كارتهاي اعتباري را دريافت نمايند .

وي درباره ديگر اقدامات كميته رفاهي خانه تئاتر گفت : طرحهاي رفاهي بسياري توسط اين كميته در دست اقدام است از جمله طرح واگذاري تلفن همراه با بهاي دولتي براي اعضا كه در حال پي گيري آن هستيم.

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