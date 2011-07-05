37 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به شهرستان بویراحمد تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش آموز عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جمع اعتبارات عمرانی امسال کهگیلویه و بویراحمد هزار و 508 میلیارد و 294 میلیون ریال بوده که 27.7 درصد از این میزان به شهرستان بویراحمد تخصیص داده شد.

وی با بیان اینکه اعتبارات تخصیص یافته در 19 فصل به شهرستان ابلاغ شده است، اظهار داشت: این اعتبار در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان بین دستگاهها توزیع و سهم هر دستگاه مشخص شده است.

معاون فرماندار بویراحمد افزود: در هفته جاری نیز پروژه های دستگاههای اجرایی در کمیته تخصصی شهرستان مشخص می شود.

دانش آموز، اعتبار تخصیص یافته سالجاری را ویژه اتمام و تکمیل پروژه های اولویت دار نیمه تمام عنوان کرد و یادآور شد: در صورتی که دستگاهها اعتبار اضافه داشته باشند می توانند پروژه جدید تعریف کنند.

وی همچنین بیان داشت: در سال گذشته فرمانداران حق جابجایی اعتبار در سرفصل ها و برنامه را نداشتند و تنها پروژه تعریف می کردند اما در سالجاری این موضوع تغییر پیدا کرده است.

