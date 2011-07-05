بیانیه سفارت ایران در بیست و نهمین سالگرد ربایش چهار دیپلمات ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است:



در سال 1982 رژیم غاصب صهیونیستی با نقض آشکار حقوق و قوانین بین‌المللی لبنان را اشغال نمود و عوامل مرتبط با این رژیم جنایکار، با سوءاستفاده از ناامنی و بی‌ثباتی لبنان، چهار دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت را ربوده و بنا به شواهد و قرائن موجود، به فلسطین اشغالی منتقل نمودند. 29 سال از این حادثه ضد انسانی و غم‌انگیز می‌گذرد و علی‌رغم پی‌گیری‌های مکرر دولت ایران و خانواده‌های این عزیزان و تلاش برای آزادی آنان از زندان‌های رژیم صهیونیستی، متأسفانه تاکنون هیچ نتیجه مشخصی در خصوص تعیین سرنوشت آنان حاصل نشده است.



جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر مسئولیت جهات لبنانی و بین‌المللی ذیربط در این خصوص، از همه کسانی که تاکنون در این زمبنه گام برداشته‌اند، تقدیر و تشکر می‌نماید. دولت وقت لبنان در تاریخ 13 سپتامبر 2008 طی نامه رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد ربایش این 4 دیپلمات را در اراضی لبنان مورد تأکید قرار داد و خواستار مساعدت سازمان ملل برای روشن شدن سرنوشت آنان گردید. همچنین جمهوری اسلامی ایران رسماً از دبیرکل سازمان ملل درخواست نموده تا در این زمینه کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی تشکیل دهد.



بدون شک بی‌توجهی به پرونده‌های مهم انسانی از سوی جامعه بین‌المللی، دست متجاوزین به حقوق بشر و در رأس آن رژیم صهیونیستی را برای ارتکاب مکرر اقدامات تروریستی، ربایش و کشتار مردم در نقاط مختلف دنیا باز می‌گذارد. همچنان که اخیراً جوانان فلسطینی که به‌دنبال حق طبیعی و مشروع خود و بازگشت به سرزمین آباء و اجدادی خود بودند را در مارون الرأس لبنان، جولان سوریه و غزه به شهادت رساندند.



امیدواریم ملّت‌های آزاده جهان در آینده‌ای نزدیک شاهد آزادی همه اسرا و زندانیان مسلمان و عرب به ویژه 4 دیپلمات ایرانی موجود در زندان‌های رژیم صهیونیستی و پایان رنج‌ها و آلام خانواده‌های منتظر این عزیزان باشند و به‌واسطه محاکمه همه سران جنایتکار و سفاک رژیم صهیونیستی، عملکرد صحیح و بشردوستانه سازمان ملل در جهان تجلی گردد.