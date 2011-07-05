1300 مسجد در اردبیل امام جماعت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعادتی عصر سه شنبه در جلسه بررسی فعالیتهای تابستانی کانونهای مساجد استان اظهار داشت: در حال حاضر در استان اردبیل حدود هزار و 986 مسجد، بقعه و امامزاده شناسایی و ساماندهی شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد تنها 650 مسجد دارای امام جماعت یا کانون فرهنگی و هنری است و بقیه مساجد و بقعه و امامزاده ندارد و از نظارت و مدیریت فرهنگی مناسبی برخوردار نیست.

مدیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان با تاکید بر ضرورت ساماندهی و تعیین اهرمهای نظارتی و مدیریتی بویژه در بخش فرهنگی و هنری این مساجد، افزود: بیشتر این مساجد در مناطق روستایی و فقیرنشین قرار دارد، بنابراین لزوم سرمایه گذاری در این مساجد ضروری است.

وی همچنین از ارتقا کمی و کیفی کانونهای مساجد در سطح استان طی سال جاری خبر داد و یادآور شد: نهادهای بسیج، جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف از جمله مراکزی است که باید در طرحهای مختلف با کانون های مساجد همکاری کنند.

سعادتی با اشاره به ساماندهی 165 مرکز و کانون فرهنگی و 300 کتابخانه برای فعالیتهای تابستانی دانش آموزان استان ابراز داشت: پیش بینی می کنیم تابستان امسال بالغ بر 216 هزار نفر روز از طرحهای فرهنگی این نهاد بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه در همین راستا سه میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: این رقم برای اجرای طرحها و برنامه های تدوین شده و توسعه، گسترش و تجهیز کانونهای مساجد استان هزینه خواهد شد.