ملاقات قائم مقام وزارت خارجه هند با معاون وزیر خارجه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،در جریان سفر رائو قائم مقام وزارت خارجه هند به تهران و ملاقات با محمد علی فتح اللهی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان موضوع همکاریهای دوجانبه، مسائل منطقه ای بویژه افغانستان و تحولات کشورهای خاورمیانه و عربی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حل و فصل مشکلات کنسولی و نیز همکاری سه جانبه در موضوع افغانستان از دیگر موضوعات مورد گفتگوی دو طرف بود.



در این دیدار موضوع برگزاری هفدهمین دور نشست کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و هند در تهران مورد تأکید قرار گرفت .



مقابله با دزدی دریایی و همکاری دو کشور نیز از موارد توافق دو کشور بشمار می رود.