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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۰

در تهران انجام شد؛

ملاقات قائم مقام وزارت خارجه هند با معاون وزیر خارجه ایران

ملاقات قائم مقام وزارت خارجه هند با معاون وزیر خارجه ایران

قائم مقام وزارت خارجه هند با معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان درخصوص همکاریهای دوجانبه، مسائل منطقه ای بویژه افغانستان و تحولات کشورهای خاورمیانه و عربی تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در جریان سفر رائو قائم مقام وزارت خارجه هند به تهران و ملاقات با محمد علی فتح اللهی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان موضوع همکاریهای دوجانبه، مسائل منطقه ای بویژه افغانستان و تحولات کشورهای خاورمیانه و عربی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حل و فصل مشکلات کنسولی و نیز همکاری سه جانبه در موضوع افغانستان از دیگر موضوعات مورد گفتگوی دو طرف بود.

در این دیدار موضوع برگزاری هفدهمین دور نشست کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و هند در تهران مورد تأکید قرار گرفت .

مقابله با دزدی دریایی و همکاری دو کشور نیز از موارد توافق دو کشور بشمار می رود.

کد مطلب 1352412

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