نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال این تعدادبازرسی، دو هزار و 570 واحدمتخلف شناسایی و به مرجع رسیدگی به تخلفات یعنی اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

معاون نظارت وبازرسی سازمان بازرگانی استان البرز ازافزایش کمی وکیفی بازرسی های صورت گرفته در سطح استان خبر داد واین امر را بسیار مطلوب دانست.

وی عنوان کرد:‌ معاونت نظارت و بازرسی مطابق وظایف ساختاری خود و در راستای ارتقای کمی وکیفی بازرسی ها، جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و ایجاد ثبات و آرامش در بازار گامهای محکمی برداشته است.

این مسئول یادآور شد: همچنین با سوداگران اقتصادی و عوامل سودجو به شدت مقابله برخورد شده است.

نگاه ویژه بازرسی ها در حوزه کالاهای 22 گانه بوده است

وی افزود: از آغاز طرح تحول اقتصادی نگاه ویژه بازرسی ها در حوزه کالاهای 22 گانه بوده که ضمن حرکت به سوی کیفی سازی بازرسی ها، توجه ویژه ای به واحدهای عمده اقتصادی و بنگاههای بزرگ، عمده فروشان و عوامل فروش نیز شده است.

نصیری اضافه کرد: معاونت نظارت وبازرسی در11حوزه ویژه ازجمله واحدهای اقامتی،تفریحی، زیارتی و رستورانها، پوشاک ،کیف و کفش، موادپروتئینی(گوشت ،مرغ،تخم مرغ) متمرکز بوده است.

وی یادآور شد: موادلبنی، میوه وصیفی جات، قند ،شکر و روغن نباتی، خدمات عمومی، حمل ونقل، احتکار وعدم اعلام موجودی کالا، کارخانجات تولیدی، جاده چالوس (پذیرایی رفاهی،هتلها،باغات،آتشکده ها) از دیگر موارد در این زمینه بوده است.

این مسئول افزود: به دنبال تلاشهای صورت گرفته، تاثیرات مطلوبی بر این حوزها در زمینه ارائه خدمات و کالا گذاشته شده است.