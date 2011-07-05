به گزارش خبرنگار مهر، رشید خدابخش ظهر سه شنبه در این نشست به موارد مهمی از جمله تغییر ساختار ورزش، ضرورت ارائه خدمات ورزشی رایگان به مردم، ارتقاء سطح سلامتی جامعه و لزوم اصلاح هزینه های دولت در ابعاد مختلف ورزش اشاره کرد.

در این جلسه خدابخش با اشاره به قانون تاسیس تربیت بدنی که سال ۱۳۵۰ تحریر و مصوب شده اظهار داشت: شرایط فعلی ورزش کشور می طلبد که قانون دستگاه ورزش براساس نیازهای امروز بررسی، تهیه و تدوین شود چرا که امروز ورزش نسبت به دهه 50 کاملاً فرق کرده و ضروری است که قوانین در راستای پاسخگویی به نیاز کنونی جامعه تدوین شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه اصل سوم قانون اساسی که به ورزش و آموزش و پرورش رایگان تکلیف کرده، گفت: همچنان که دولت خدمات رایگان آموزش و پرورش را به مردم ارائه می دهد در همین راستا ورزش نیز باید برای مردم به صورت رایگان درآید.

خدابخش در بخش دیگری از سخنانش خطاب به سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: درحال حاضر دستگاه ورزش موفق شده شرایط را برای ورزش ۵/۳ درصد جمعیت یعنی دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ورزشکار سازمان یافته بیمه ورزشی را فراهم آورد که آمار خوبی به حساب نمی آید. به همین دلیل لازمه ارتقاء سطح سلامتی جامعه همانا افزایش ورزشکاران است که در این بین باید به شهرستانها نیز توجه لازم صورت گیرد تا با ارائه خدمات رایگان ورزش به مردم این هدف را تحقق بخشد.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان در پایان از هزینه اعتبارات دولتی در ورزش انتقاد کرد و آن را نامطلوب دانست و اظهار داشت: دولت جدید حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای ورزش حرفه ای درطول یکسال هزینه می کند و هزینه ورزش قهرمانی که به فدراسیونها تعلق می گیرد ۴۵ میلیارد تومان است و هزینه ورزش استانها نیز تنها ۱۰ میلیارد تومان است که نشان دهنده کمترین توجه به ورزش در استانها و شهرستانها است.