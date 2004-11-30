به گزارش خبرنگار"مهر" اين سمينار بنا به پيشنهاد كميته ملي پارالمپيك كشورمان به كميسيون ورزش زنان (WIPS) و با هدف رشد و توسعه ورزش زنان معلول ، ارتقاء و يكسان سازي حضور زنان و مردان در ورزشهاي پارالمپيك ، قدرتمند كردن زنان و دختران معلول و تسريع روند يكسان سازي حضور در اجتماع و از بين بردن مشكلات و چالشها در مشاركت هاي همگاني در اجتماع و جريان زندگي عادي براي زنان و دختران معلول در منطقه خاورميانه برگزار مي شود .
در اين سمينار خانم آن گودي رئيس كميسيون زنان كميته پارالمپيك (IPC) و نمايندگان 12 كشور خاورميانه شامل افغانستان ، بحرين ، عمان ، كويت ، اردن ، امارات ، عربستان ، عراق ، لبنان ، فلسطين ، قطر و سوريه دعوت شده اند تا با ارائه سخنراني در جهت راهكارهاي توسعه ورزش زنان معلول گام بردارند .
گفتني است مراسم افتتاحيه اين سمينار ساعت 9 صبح فردا در سالن همايش هاي آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك برگزار خواهد شد . اين سمينار تا روز 13 آذر ماه در همين مكان دنبال خواهد شد .
با حضور نمايندگان 12 كشور در آكادمي كميته ملي المپيك
اولين سمينار توسعه ورزش زنان معلول در منطقه خاور ميانه برگزار مي شود
اولين سمينار توسعه ورزش زنان معلول در منطقه خاورميانه از فردا به مدت دو روز در آكادمي كميته ملي المپيك برگزار خواهد شد .
به گزارش خبرنگار"مهر" اين سمينار بنا به پيشنهاد كميته ملي پارالمپيك كشورمان به كميسيون ورزش زنان (WIPS) و با هدف رشد و توسعه ورزش زنان معلول ، ارتقاء و يكسان سازي حضور زنان و مردان در ورزشهاي پارالمپيك ، قدرتمند كردن زنان و دختران معلول و تسريع روند يكسان سازي حضور در اجتماع و از بين بردن مشكلات و چالشها در مشاركت هاي همگاني در اجتماع و جريان زندگي عادي براي زنان و دختران معلول در منطقه خاورميانه برگزار مي شود .
نظر شما