اولين سمينار توسعه ورزش زنان معلول در منطقه خاور ميانه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" اين سمينار بنا به پيشنهاد كميته ملي پارالمپيك كشورمان به كميسيون ورزش زنان (WIPS) و با هدف رشد و توسعه ورزش زنان معلول ، ارتقاء و يكسان سازي حضور زنان و مردان در ورزشهاي پارالمپيك ، قدرتمند كردن زنان و دختران معلول و تسريع روند يكسان سازي حضور در اجتماع و از بين بردن مشكلات و چالشها در مشاركت هاي همگاني در اجتماع و جريان زندگي عادي براي زنان و دختران معلول در منطقه خاورميانه برگزار مي شود .

در اين سمينار خانم آن گودي رئيس كميسيون زنان كميته پارالمپيك (IPC) و نمايندگان 12 كشور خاورميانه شامل افغانستان ، بحرين ، عمان ، كويت ، اردن ، امارات ، عربستان ، عراق ، لبنان ، فلسطين ، قطر و سوريه دعوت شده اند تا با ارائه سخنراني در جهت راهكارهاي توسعه ورزش زنان معلول گام بردارند .

گفتني است مراسم افتتاحيه اين سمينار ساعت 9 صبح فردا در سالن همايش هاي آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك برگزار خواهد شد . اين سمينار تا روز 13 آذر ماه در همين مكان دنبال خواهد شد .

