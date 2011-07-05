کارگاه آموزشی "ایمنی کار با کلر" در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان در این کارگاه گفت: روشهای مختلفی برای گندزدایی آب وجود دارد که استفاده از کلر بهترین روش است.

علی صادق پور افزود: کلر به عنوان ماندگارترین و خطرناکترین ماده گندزدایی آب، بهترین گندزدا محسوب می شود.

وی عنوان کرد: با این حال خسارات ناشی از انفجار گاز کلر جبران ناپذیر است و هنگام استفاده از آن برای ضدعفونی آب باید نهایت دقت اعمال شود.

این مسئول همچنین گرم شدن هوا، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش سرانه مصرف آب را عامل کاهش منابع آبی استان عنوان کرد و بیان داشت: صرفه جویی مردم در مصرف آب سالم و بهداشتی ضروری است.