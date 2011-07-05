قبانی:فلسطین قضیه مرکزی و اساسی جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر،غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در دیدار با محمد رشید قبانی مفتی کل اهل سنت لبنان، ضمن تسلیم پیام کتبی دعوت لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مفتی لبنان برای شرکت در کنفرانس بین المللی فلسطین، با وی پیرامون تحولات لبنان و جهان اسلام گفتگو کرد.

محمد رشید قبانی با تشکر از این پیام، فلسطین را قضیه ای مرکزی و اساسی برای جهان اسلام دانست و ابراز امیدواری کرد که در این کنفرانس مشارکت داشته باشد.

محمد رشید قبانی با اشاره به اهمیت موضوع وحدت اسلامی، اظهار داشت: اتفاقاتی که در نتیجه اختلافات سیاسی بروز می کند ، غیر مرتبط با مباحث طائفه ای است. دو طائفه در کنار هم زندگی مسالمت آمیز دارند و در بعد طائفه ای و دینی اختلافی با یکدیگر ندارند و اگر چنانچه فتنه ای وجود دارد ناشی از عملکرد سیاستمداران است.

قبانی با اشاره به تلاش رهبران مذهبی سنی و شیعی در تقویت وحدت اسلامی گفت : من همیشه خطبا و ائمه مساجد را توصیه می کنم که در زمینه وحدت صحبت کنند و از اظهاراتی که منجر به فتنه می شود بپرهیزند.

مفتی کل اهل سنت لبنان گفت: در درون هر مذهبی، اختلاف دیدگاه وجود دارد و این امری طبیعی است . بنابراین اختلاف دیدگاه بین مذاهب نیز امری طبیعی است. مهم این است که برای تحقق امر وحدت و دور شدن از فضای حساسیت های مذهبی و طائفه ای ، کار فرهنگی و تربیتی در کشورهای اسلامی انجام دهیم.

سفیر ایران در این دیدار با اشاره به اهمیت موضوع وحدت و تاکید بر اینکه دشمنان برای ایجاد فتنه مذهبی از هر فرصتی استفاده می کنند، اظهار داشت: وحدت نیازمند ترجمه عملی و ارائه راهکارهای جدید است و نقش علما و خطباء در این عرصه بسیار مهم است.

رکن آبادی با تشریح اهداف کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس شاهد حضور گسترده علمای جهان اسلام بخصوص از لبنان باشد.