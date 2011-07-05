همایش آموزشی توجیهی "همگام با قرآن" در البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش به منظور کمک به تقویت روخوانی، روانخوانی، انس با قرآن و بهره گیری از آیات گهربار آن در زندگی و گفتگوهای روزانه از سوی دانش آموزان دوره راهنمایی برگزار می شود.

همایش آموزشی توجیهی "همگام با قرآن" (قرائت آیات برگزیده قرآن در آغاز کلاسهای درس) روز چهارشنبه 29 تیرماه سال جاری در سالن کانون فرهنگی تربیتی امام علی (ع) برگزار می شود.

این مراسم با حضور تمام مدیران مدارس راهنمایی استان و مدیرکل دفتر آموزش راهنمایی وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

این طرح در سنوات پیش فقط در تعداد محدودی از مدارس استان اجرا شده است.

با تبیین این طرح در همایش یادشده در سال تحصیلی جدید، اجرای آن در تمام مدارس با پوشش 100 درصدی دانش آموزان محقق می شود.

افتخارات ورزشی دانش آموزان استثنایی استان البرز اعلام شد

افتخارات دانش آموزان استثنایی استان البرز در کسب مقامهای ورزشی کشوری تابستان 90 اعلام شد.

در این زمینه در بخش کسب مقامهای انفرادی، مقام اول دو و میدانی دختران، مقام اول تنیس روی میز دختران، مقام دوم شودان نابینایان دختر و مقام دوم تنیس روی میز جسمی حرکتی دختر کسب شده است.

در بخش کسب مقامهای تیمی نیز مقام اول تیمی شودان نابینایان دختر کل کشور و مقام دوم تیمی تنیس روی میز دانش آموزان جسمی، حرکتی دختر کل کشور کسب شده است.