30 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی خداآفرین وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جعفری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه 98 درصد مردم شهرستان خداآفرین در شغل کشاورزی و دامداری فعالیت می کنند، گفت: 23 هزار و 339 هکتار زمین کشاورزی در این شهرستان وجود دارد که هفت هزار و 290 هکتار آن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم کشت می شود.

وی با توجه به شروع عملیات برداشت گندم در خداآفرین اظهار داشت: تاکنون یک هزار تن گندم در این شهرستان برداشت شده و متاسفانه امسال در مقایسه با سال گذشته 20 درصد تولید گندم این شهرستان کاهش داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلیبر به افزایش سطح زیر کشت محصولات جالیزی (هندوانه) و پنبه و کاهش سطح زیر کشت گندم آبی نسبت به سال گذشته در شهرستان خداآفرین اشاره کرده و گفت: کشت دیر هنگام در اراضی دیم و عدم بارش نزولات آسمانی در فصل پاییز و خسارات ناشی از بلایای طبیعی از جمله سیل و تگرگ در سه ماهه اول سال جاری از علل کاهش محصول گندم است.

جعفری همچنین با اشاره به فعالیت کشاورزان غیر بومی از سایر استانها در شهرستان خداآفرین، گفت: از شش سال پیش افراد غیربومی مجرب با اجاره کردن زمینهای کشاورزان این شهرستان اقدام به کشت هندوانه به صورت مکانیزه می کنند که امسال نیز بخش قابل توجهی از زمینهای منطقه توسط این افراد به زیر کشت هندوانه رفته است.

وی عدم جمع آوری پلاستیکهای استفاده شده بعد از برداشت هندوانه، آلودگی محیط زیست و در نتیجه ایجاد اختلال در عملیات کشاورزی در سالهای آینده را از معایب کشت محصولات زیر پلاستیکی در شهرستان خداآفرین برشمرد و افزود: نداشتن سرمایه اولیه مورد نیاز در کشاورزان منطقه، نبود تخصص لازم در زمینه کشت هندوانه و بالا بودن اجاره بهای زمینهای کشاورزی به افراد غیر بومی ازجمله دلایلی هستند که موجب افزایش سطح زیر کشت هندوانه در این شهرستان شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلیبر گفت: به کشاورزان شهرستان خداآفرین توصیه می کنیم تا برای کاهش اثرات منفی خسارات و بلایای طبیعی محصولات مورد نظر خود را بیمه کنند.