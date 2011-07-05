پنج هزار دانش آموز همدانی در مسابقات ورزشی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حمدیه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: در سالهای اخیر پیشرفتهای خوبی در زمینه ورزش دانش‌آموزی استان همدان صورت گرفته است.

حمدیه با بیان اینکه نهادینه کردن فعالیتهای ورزشی در مدارس، فرهنگ‌سازی و نگاه به ورزش به عنوان یکی از دروس مهم و آینده ساز دانش‌آموزان مطرح است، گفت: توجه به تمام جنبه‌های ورزش از جمله ورزش قهرمانی رشد و شکوفایی در این زمینه را بدنبال دارد.

مجید حمدیه اظهار داشت: بیش از 115 فعالیت مختلف برای آموزش و پرورش تعریف شده که برگزاری مسابقات ورزشی دانش‌آموزان در مدرسه، خارج از مدرسه، مسابقات شهرستانی، استانی، کشوری، برگزاری اردوهای آمادگی واعزام دانش‌آموزان منتخب به مسابقات ورزش قهرمانی کشور از جمله آن است.

فعالیتهای ورزشی جریان رشد را در دانش‌آموزان تسهیل می‌کند

حمدیه با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات ورزشی بخش مهمی از جریان تعلیم و تربیت است و فعالیتهای ورزشی جریان رشد را در دانش‌آموزان تسهیل می‌کند، اظهار داشت: حمایتهای مسئولان، پوشش مناسب رقابتهای ورزشی و انعکاس اخبار آن توسط اصحاب رسانه باعث ارتقا ورزش در بین افراد جامعه و قرار گرفتن فعالیتهای ورزشی در جایگاه واقعی خود می‌شود.

مجید حمدیه گفت: استان همدان ظرفیتها و قابلیتهای فراوانی برای برگزاری مسابقات ورزشی دارد و هم‌اکنون برای برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر در استان حدود 130 نفر از پرسنل اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش و مربیان تربیت بدنی همکاری می‌کنند.

حمدیه اظهار داشت: برگزاری مراسم آغاز این دوره مسابقات، جشن ویژه نیمه شعبان و بازدید از جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی استان همدان یکی از شادترین و به یاد ماندنی ترین برنامه‌های پیش بینی شده این دوره مسابقات برای میهمانان استان همدان خواهد بود.

حمدیه گفت: در این مسابقات استان همدان 30 شرکت کننده در بخش آمادگی جسمانی و 36 شرکت کننده در بخش فوتسال خواهد داشت.

500 میلیون تومان اعتبار برای برگزاری مسابقات در همدان در نظر گرفته شد

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان گفت: برای میزبانی بیست و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر در استان همدان 500 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و تعداد 34 داور در هر دوره مسابقات را قضاوت خواهند کرد.

مجید حمدیه گفت: دانش‌آموزان منتخب این مسابقات به اردوهای تیم ملی دانش‌آموزی راه می‌یابند و در مراحل بعد برای ادامه ورزش قهرمانی خود به فدراسیون‌های ورزشی دعوت می‌شوند.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش استان همدان نیز در این نشست مطبوعاتی گفت: در کشور شش استان در بخش دانش‌آموزان پسر و پنج استان در بخش دانش‌آموزان دختر، به صورت همزمان میزبان مسابقات ورزشی مدرسه‌ای و پایه هستند.

حسن مظاهری با اشاره به اینکه همدان که یکی از این استان‌ها است و در دو رشته ورزشی فوتسال و آمادگی جسمانی میزبانی بیست و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر را به عهده دارد، گفت: تمام امکانات و ظرفیت‌های اداره کل آموزش و پرورش استان برای برگزاری مطلوب مسابقات به کار گرفته شده است.

مظاهری گفت: برای برگزاری مطلوب مسابقات در استان چارت تشکیلاتی شامل سه معاونت اصلی تشکیل شده که شامل معاونت اجرایی، فرهنگی و معاونت فنی برگزاری مسابقات است.

وی تأکید کرد: عملکرد مثبت و سابقه خوب استان در برگزاری مسابقات سال‌های گذشته و برنامه‌های مشابه کشوری باعث شده که وزارت آموزش و پرورش، استان همدان را برای میزبانی مجدد این مسابقات ورزشی انتخاب ‌کند.

رویکرد آموزش و پرورش در برگزاری این مسابقات فرهنگی است

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش استان همدان گفت: رویکرد اداره آموزش و پرورش در برگزاری این مسابقات رویکردی فرهنگی است و بخش‌های فرهنگی متعددی در نظر گرفته شده که در کنار برگزاری این مسابقات به آن‌ها پرداخته می‌شود.

وی گفت: تبلیغات مناسبی برای برگزاری این مسابقات ورزشی در استان همدان انجام شده است تا نشاط و پویایی در استان همدان ایجاد شود.