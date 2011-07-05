سفر آتی بایدن به بغداد دخالت آشکار در امور عراقی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "کرار الخفاجی" عضو جریان صدر با اشاره به سفر قریب الوقوع معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق گفت : این سفر دخالت آشکار در امور عراق است.

وی افزود: اشغالگران آمریکایی برای تمدید حضور خود در عراق از هیچ فشاری فروگذار نمی کنند. گروههای سیاسی باید با کنار گذاشتن اختلافات خود موضع واحدی در قبال اشغالگران اتخاذ کنند.

این در حالی است که "محمود عثمان" عضو ائتلاف کردستان عراق اعلام کرد : "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا برای بررسی عقب نشینی نیروهای آمریکا به زودی وارد عراق می شود.

وی افزود: آمریکا علاقه مند به حضور نظامیانش در عراق است و بایدن تلاش خواهد کرد که عراقی ها را به حضور این نیروها راضی کند.

شایان ذکر است که نیروهای آمریکایی مطابق با توافقنامه امنیتی باید در پایان سال جاری عراق را ترک کنند، اما مقامات کاخ سفید در تلاش هستند که حضور نظامیان خود را با وجود مخالفت ملت و بیشتر شخصیتهای عراقی تمدید کنند.