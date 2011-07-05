راهیابی هفت کشتی گیر البرزی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد به میزبانی شهرستان ساری برگزار شد که در پایان از استان البرز هفت نفربه اردوی تیم ملی راه یافتند.

از البرز، امیر جلالی بهار، محمد طهماسبی زاده، فرزاد جعفری، حامد رضایی، محسن عباسی، سید محمد رضا آذرشکیب و مهرداد کریمی نژاد به اردوی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات جهانی استانبول راه یافتند.

از استان البرز هفت کشتی گیر به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام شدند که هر هفت نفر توانستند جواز حضور به اردوی تیم ملی را کسب کنند.

دو و میدانی البرز عازم شرکت در مسابقات قهرمانی کشور

تیم دو و میدانی جوانان البرز جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی اعزام شدند.

تیم البرز با شش ورزشکار و یک مربی برای شرکت در این رقابتها که 15 و 16 تیر ماه برگزار می شود، عازم خراسان رضوی شد.

علیرضا آقایی، هومن کاظمی، اسماعیل اسدی، نیما رشیدی، میثم عبدی و محمد محمد رئوفی شش بازیکن و سید حسین موسوی مربی و سرپرست اعزامی به دوره از رقابتها هستند.

برتری تیم والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی برابر البرز

تیم والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی برابر البرز به برتری دست یافت.

در چهارمین روز از مسابقات والیبال نوجوانان قهرمانی منطقه 3 کشور که به میزبانی ماهدشت کرج برگزار می شود، تیم آذربایجان شرقی موفق شد با نتیجه 3 بر 1 تیم البرز را شکست دهد.

در این دیدار آذربایجان شرقی در گیم دوم با برتری 25 بر 18، گیم سوم 25 بر 10 و گیم چهارم 25 بر 23 بازی را از آن خود کرد.



راهیابی کیک بوکسینگ کاران نظرآبادی به مسابقات کشوری

کیک بوکسینگ کاران نظر آبادی به مسابقات کشوری راه یافتند ضمن اینکه مسابقات کیک بوکسینگ انتخابی کشور در تهران و با شرکت بیش از 80 نفر از سراسر کشور برگزار شده است.

در این مسابقات مهدی ورزدار در وزن 48- کیلوگرم در رده سنی نوجوانان با کسب مقام قهرمانی و فرشید ابراهیمی در وزن 81- کیلوگرم در رده سنی جوانان با کسب مقام نایب قهرمانی از شهرستان نظرآباد توانستند به مسابقات کشوری راه یابند.