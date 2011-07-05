به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش عصر سه شنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی استان، اظهار داشت: اعتبار مورد نظر برای اجرای این مصوبات اختصاص یافته است و بزودی اجرای آن ها آغاز می شود .

وی با اشاره به اینکه برقراری تعامل مردم با مسئولان یکی از وظایف مهم شوراهاست، اظهار داشت: اقدامات شوراها باید بر اساس خواست و مطالبات مردمی باشد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تامین اعتبار ساخت آب شیرین کن های استان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: امید می رود با راه اندازی این آب شیرین کن وضعیت آب استان بهبود یافته و نیازمان به استانهای همجوار کمتر شود.

دهقان رئیس شورای اسلامی استان هم با اشاره به اینکه 12 جلسه این شورا در سال گذشته 50 مصوبه داشته است، گفت: تشویق شوراهای برتر و تشکیل اتاق فکر مشورتی شوراها را از جمله مصوبات مهم شورای اسلامی استان بوشهر بوده است.