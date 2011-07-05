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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۲

استاندار بوشهر:

مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به عسلویه بزودی اجرا می‌شود

مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به عسلویه بزودی اجرا می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: مصوبات سفر فروردین‌ماه امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی به عسلویه بزودی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش عصر سه شنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی استان، اظهار داشت: اعتبار مورد نظر برای اجرای این مصوبات اختصاص یافته است و بزودی اجرای آن ها آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه برقراری تعامل مردم با مسئولان یکی از وظایف مهم شوراهاست، اظهار داشت: اقدامات شوراها باید بر اساس خواست و مطالبات مردمی باشد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تامین اعتبار ساخت آب شیرین کن های استان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: امید می رود با راه اندازی این آب شیرین کن وضعیت آب استان بهبود یافته و نیازمان به استانهای همجوار کمتر شود.

دهقان رئیس شورای اسلامی استان هم با اشاره به اینکه 12 جلسه این شورا در سال گذشته 50 مصوبه داشته است، گفت: تشویق شوراهای برتر و تشکیل اتاق فکر مشورتی شوراها را از جمله مصوبات مهم شورای اسلامی استان بوشهر بوده است.

کد مطلب 1352434

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