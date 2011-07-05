به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی نوشت : از نظر سیاسی مسئله فروش تانکهای لئوپارد به عربستان سعودی که بر اساس اطلاعات منتشر شده در اشپیگل، شورای امنیت ملی آلمان آن را به تصویب رسانده است موضوعی قابل بررسی است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی عربستان را یک متحد مسئله ساز برای آلمان عنوان کرد و نوشت: وزیر کشور آلمان نیز هشدار داده است که با حمایتهای عربستان سعودی در آلمان جنبشهای تندرو و افراط گرا گسترش پیدا می کنند که گروههای تروریستی نیز از آنها به وجود می آیند.

دی سایت در ادامه نوشت : از طرف دیگر حکومت سلطنتی در عربستان اخیرا قدرت خود را در کشور کوچک بحرین به نمایش گذاشته و به سرکوب حرکتهای دموکراسی خواهانه در این کشور کمک کرده و از هر گونه تحول دموکراتیک جلوگیری به عمل می آورد.

در این مطلب آمده است : آل سعود در کشور خودش هم زنان را که حقوق آنها حتی یکبار هم رعایت نشده و حق خود را مطالبه می کنند سرکوب کرده و مجازاتهای سختی برای آنها در نظر می گیرد. همه مذهبها به غیر از اسلام در این کشور ممنوع است و فعالیتهای حقوق بشر هم در این کشور به سختی انجام می شود.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه گفتگوی سیاسی با ریاض ضروری است چرا که این کشور به روشهای مختلف در اختلافات و درگیریهای منطقه دخالت می کند، خاطر نشان کرد: اما این مهم است که آلمان اجازه ندارد هیچ سلاحی به خصوص تانک که برای سرکوبگریها می تواند مورد استفاده قرار گیرد به دیکتاتورهایی (از جمله عربستان) تحویل دهد.

این قانون و اصل قدیمی در آلمان در چنین شرایطی که مردم بسیاری از کشورهای عربی به پا خواسته اند و برای رسیدن به آزادی و دموکراسی با خون خود مبارزه می کنند باید بیشتر رعایت شود.