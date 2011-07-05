14 مارس از گذشته عبرت بگیرد / مقاومت در دام شما نخواهد افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، شیخ نعیم قاسم در مراسم نخستین سالگرد ارتحال علامه سید محمد حسین فضل الله مرجع شیعی لبنان گفت : دادگاه سیاسی ترور رفیق حریری همان روند آمریکا و رژیم صهیونیستی را با هدف نابودی عدالت و حقیقت دنبال می کند؛ این دادگاه در گذشته سوریه و چهار افسر را هدف قرار داد، و اکنون پس از اینکه رژیم صهیونیستی نتوانست در جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی مقاومت را نابود کند؛ این دادگاه مقاومت را مورد هدف قرار داده است.

شیخ نعیم قاسم افزود: تجربه ثابت کرده است که هدف قطعنامه های بین المللی فقط منحرف کردن افکار عمومی از دیدن واقعیتها بوده است و مقاومت با پیروزی ها، پایداری ها و تلاشهای مجاهدان آن، دستاوردهای مهمی را رقم زده که مهمترین آن اخراج ذلت بار این رژیم از لبنان بوده است.



وی درباره تشکیل دولت جدید به ریاست نجیب میقاتی گفت : نمایندگان مردم، دولت جدید و اعضای این دولت، برای تامین منافع لبنان تلاش خواهند کرد.



شیخ نعیم قاسم خطاب به گروه 14 مارس گفت : به سیاستهای خودتان که اراده ملی شما را از قدرت خارج کرد نگاه کنید، تحریک داخلی و خارجی هرگز برای لبنان مفید نیست، و هرگز ما به سمتی که شما می خواهید نخواهیم رفت و مقاومت نیز همچنان عزیز و سربلند باقی خواهد ماند.

خاطر نشان می شود سید حسن نصرالله در سخنرانی افشاگرانه اخیر خود اعلام کرده بود اسناد و مدارکی را در اختیار دارد که به موجب آن دست اندرکاران دادگاه حریری ارتباط نزدیکی با اشغالگران قدس داشته اند و از آنها برای افشای تحقیقات مربوط در رسانه های دشمنان مقاومت رشوه دریافت می کردند.



دبیرکل حزب الله لبنان همچنین سال گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اسناد و مدارکی را ارائه کرد که دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور رفیق حریری را آشکار می کرد. سید حسن نصرالله از جاسوسی هواپیماهای اسرائیلی از مسیر حرکت خودروی حامل "رفیق حریری" پرده برداشته بود.



این در حالی است که دادگاه بین المللی ترور حریری به هیچ کدام از این اسناد و شواهد توجهی نکرد و حتی هیچ گاه احتمال دست داشتن رژیم اسرائیل در ترور حریری را بررسی نکرد.