105 هکتار از اراضی ملی در همدان رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا همتی افزود: با تلاش ماموران حفاظت منایع طبیعی استان همدان از آغاز سال تاکنون 5 10 هکتار از اراضی ملی استان همدان رفع تصرف و خلع ید شد.

همتی ارزش این زمین ها را هشت میلیارد و 164 میلیون و 590 هزار ریال اعلام کرد.

وی افزود: متصرفان این زمین ها به پرداخت 341 میلیون و 65 هزار و 256 ریال محکوم شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان افزود: پس از بررسی 70 فقره پرونده شش نفر بازداشت شدند و پنج دستگاه تجهیزات و پنج وسیله نقلیه سنگین توقیف شد.

همتی تاکید کرد: ازمجموع 905 هزار هکتار منابع ملی استان همدان، یک هزار و 441 هکتار جنگل طبیعی، چهار هزار و 200 هکتار جنگل دست کاشت دولتی، 22 هزار هکتار جنگل دست کاشت مشارکتی و دو هزار و 200 هزار هکتار گونه های سریع الرشد است.