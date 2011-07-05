سپاه وارد عرصه دفاع مقدس فرهنگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر عصر سه شنبه در دیدار با فرماندهان و مسئولان منطقه دوم نیروی دریایی و سپاه امام صادق (ع) به مناسبت گرامیداشت روز پاسدار اظهارداشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقتدار حافظ ارزش های اصیل انقلاب اسلامی است.

وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از پایه های استوار نظام است که با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی تمام توطئه های بیگانگان و فتنه گران داخلی را خنثی کرده است .

امام جمعه بوشهر گفت: همانگونه که سپاه در طول 8 سال دفاع مقدس و سه دهه انقلاب خوش درخشیده است با بهره گیری از توان خود در مقابل دژخیم فرهنگی دشمنان نیز ایستادگی کند.

آیت الله صفایی بوشهری ولایتمداری، استقلال و مجاهدت دانش بنیان را از ویژگی های اصلی پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه نیز گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آرایش و سازماندهی نظامی به کارگیری نیروی انسانی با انگیره و با رصد تحرکات دشمن در منطقه خلیج فارس برای رفع هرگونه تهدید نظامی و فرهنگی دشمن کاملأ آماده است .