سپاه وارد عرصه دفاع مقدس فرهنگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر عصر سه شنبه در دیدار با فرماندهان و مسئولان منطقه دوم نیروی دریایی و سپاه امام صادق (ع) به مناسبت گرامیداشت روز پاسدار اظهارداشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقتدار حافظ ارزش های اصیل انقلاب اسلامی است.
وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از پایه های استوار نظام است که با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی تمام توطئه های بیگانگان و فتنه گران داخلی را خنثی کرده است.
امام جمعه بوشهر گفت: همانگونه که سپاه در طول 8 سال دفاع مقدس و سه دهه انقلاب خوش درخشیده است با بهره گیری از توان خود در مقابل دژخیم فرهنگی دشمنان نیز ایستادگی کند.
آیت الله صفایی بوشهری ولایتمداری، استقلال و مجاهدت دانش بنیان را از ویژگی های اصلی پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه نیز گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آرایش و سازماندهی نظامی به کارگیری نیروی انسانی با انگیره و با رصد تحرکات دشمن در منطقه خلیج فارس برای رفع هرگونه تهدید نظامی و فرهنگی دشمن کاملأ آماده است.
سردار علی رزمجو با بیان اینکه بیش از یک سوم مردم استان در رده های مختلف بسیج فعال هستند، اظهار داشت: با هماهنگی و وحدتی که میان رده های مختلف وجود دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آمادگی کامل برای مقابله تهدیدات سخت دشمن در جنگ نرم نیز تهدیدهای دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.
نظر شما