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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۰

سردار رزمجو:

سپاه آماده تر از همیشه آماده حراست از مرزهای کشور است

سپاه آماده تر از همیشه آماده حراست از مرزهای کشور است

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه به افزایش توان بازدارندگی سپاه اشاره کرد و گفت: پاسداران انقلاب اسلامی برای حراست از مرزهای دین و میهن آماده تر از همیشه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو عصر سه شنبه در مراسم سالروز ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار در جمع پاسداران بازنشسته سپاه و خانواده های آنان، اظهارداشت: پاسداران با تجهیزات نظامی نوینی که در اختیار دارند با اقتدار و افتخار و تحت امر ولی فقیه آماده تر از گذشته از کیان جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف دفاع می کنند.

وی افزود: پاسداران در پرتو معنویت و با درس هایی که از قیام عاشورا گرفته اند مانند همیشه از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران حراست می کنند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: پاسداران با اقتدار و تحت امر فرمانده کل قوا حافظ ارزش های انقلاب اسلامی هستند.

رزمجو با بیان اینکه در این راه پشتیبانی خانواده های آنان نقش مؤثری در موفقیت هایشان داشته است، اظهارداشت: علاوه بر پاسداران خانواده های آنان هم باید با رفتار خود الگوی فرهنگی جامعه باشند.

کد مطلب 1352450

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