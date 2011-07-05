سپاه آماده تر از همیشه آماده حراست از مرزهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو عصر سه شنبه در مراسم سالروز ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار در جمع پاسداران بازنشسته سپاه و خانواده های آنان، اظهارداشت: پاسداران با تجهیزات نظامی نوینی که در اختیار دارند با اقتدار و افتخار و تحت امر ولی فقیه آماده تر از گذشته از کیان جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف دفاع می کنند .

وی افزود: پاسداران در پرتو معنویت و با درس هایی که از قیام عاشورا گرفته اند مانند همیشه از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران حراست می کنند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: پاسداران با اقتدار و تحت امر فرمانده کل قوا حافظ ارزش های انقلاب اسلامی هستند .