به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین عصر سه شنبه در دیدار مردم قزوین با آیت الله نوری همدانی در مسجدالنبی اظهارداشت: دشمنان تلاش می کنند با هر وسیله ای پیوند محکم مردم با روحانیت، مراجع عظام و علمای دینی را سست کنند اما این پیوند ناگسستنی هر روز محکم تر می شود.

وی حضور علما در بین مردم را مهم خواند و افزود: سفرهای استانی علما و مراجع عظام می تواند پیوند ناگسستنی مردم و روحانیت را تقویت کند و در سفر چهار روزه آیت الله نوری همدانی امیدواریم بتوانیم از سخنان ارزشمند این عالم شیعه برخوردار شویم و این پیوند را مستحکم کنیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: نقش علما و مراجع عظام در هدایت مردم و شکست نقشه های استکباری تاثیرگذار بوده به همین دلیل امروز دشمنان به این نتیجه رسیده اند تا این پیوند را خدشه دار کنند و جلوی روشنگری مردم را بگیرند.

آیت الله باریک بین گفت: فتوای آیت الله شیرازی در تحریم تنباکو درس بزرگ تاریخ است و این حرکت پیشرو امروز نیز توسط روحانیت ادامه دارد.

وی افزود: قزوین از شهرهایی است که پیوند دیرینه ای با روحانیت دارد و مردم آن همواره در خط ائمه معصومین و روحانیت بوده اند و در دوران انقلاب نیز با تقدیم سه هزار شهید و شش هزار جانباز دین خود را به انقلاب و اسلام ادا کرده اند.

آیت الله باریک بین اظهارداشت: وجود شخصیتهای برجسته ای چون شهید رجایی، بابایی، لشگری و مرحوم ابوترابی فرد افتخارات ملی این استان را دو چندان کرده و با سفر علما به این خطه شاهد تقویت پیوند مردم و علمای عظام خواهیم بود.