آرزوی احمدی نژاد برای چاوز/ رئیس جمهوری ونزوئلا الگوی آمریکای لاتین است

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه حضور خود در مراسم سالگرد استقلال ونزوئلا در محل سفارت این کشور، از روابط ویژه تهران و کاراکاس خبر داد.

وی گفت : دو کشور در سالهای اخیر با تعمیق روابط، حجم تبادلات تجاری و صنعتی خود را به چند صد میلیون دلار رسانده اند. در حال حاضر نیز پروژه های متعددی در زمینه های مختلف از طرف ایران در ونزوئلا اجرا می شود.



صالحی با اشاره به دویستمین سالروز استقلال ونزوئلا اظهار داشت : ونزوئلا به عنوان کشوری ویژه در آمریکای لاتین جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایران داشته و کشوری است که رهبری انقلابی مانند "سیمون بولیوار" را دارد، شخصیتی که هویت بخش ملتهای آمریکای لاتین است.

به گفته صالحی، ونزوئلا در کسب استقلال پیشتاز بوده و اکنون نیز در مبارزه با امپریالیسم جهانی نقش بارزی در این منطقه ایفا می کند.



وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه به تبلیغات اخیر علیه رئیس جمهوری ونزوئلا اشاره و اعلام کرد: برای آقای چاوز آرزوی سلامتی داریم، در همین رابطه نیز آقای احمدی نژاد ضمن تبریک سالروز استقلال ونزوئلا برای رئیس جمهوری این کشور آرزوی سلامتی کرد.



وی افزود: چاوز شخصیتی بین المللی است و موضع گیریها و مقاومتهایش در مقابل ظلم و استکبار از وی الگو و اسوه ای در آمریکای لاتین ساخته است، امروز نیز شاهدیم پس از حرکت قهرمانانه چاوز شمار بیشتری از کشورهای آمریکای لاتین به راه و رسم وی که راه و رسم سیمون بولیوار است می پیوندند. ما برای دولت و ملت بزرگ ونزوئلا آرزوی سعادتمندی و توفیق داریم.