شکست گفتگوی نمایشی/ خوش خدمتی الجزیره به آل خلیفه با تحریف حقایق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، هادی الموسوی عضو فراکسیون مستعفی جمعیت وفاق در پارلمان بحرین با تاکید بر شکست گفتگوی اعلام شده از سوی سران رژیم حاکم به دلیل نمایشی بودن آن، جلسات گفتگو را "سمینار ارایه دیدگاه ها" خواند.
الموسوی گفت : این گفتگو محکوم به شکست است، زیرا تدابیر، روش و نحوه دعوت از افراد در این گفتگوبا شرایط برگزاری یک گفتگوی ملی منطبق نیست.
عضو فراکسیون مستعفی وفاق خاطر نشان کرد: مقامات منامه از این طریق قصد داشتند به دنیا القا کنند که گفتگوی ملی تدارک دیده اند، اما واقعیت این است که این جلسات صرفا به یکسری دیدارها و گردآوری اطلاعات محدود شده است.
الموسوی افزود: در حالی که جمعیت وفاق در آخرین انتخابات پارلمانی 60 درصد آرا را کسب کرده است، اما سهمیه حضور آن در گفتگوی مورد بحث طبق برنامه ریزی گردانندگان جلسات 1.6 درصد بوده است و این خود ثابت می کند که حکومت در زمینه گفتگو جدی نیست.
وی درباره دلایل قبول جمعیت وفاق برای مشارکت در این "گفتگوی محکوم به شکست" خاطرنشان کرد: جمعیت وفاق قصد داشت با گرفتن هرگونه بهانه از رژیم حاکم و با ارقام و آمار و بر پایه واقعیات به همه ثابت کند که این گفتگو به شکست می انجامد.
در نخستین جلسات روند گفتگوهای توافق ملی، هیچ یک از پنج شخصیت جمعیت ملی الوفاق، حضور نیافتند و این جمعیت در اعتراض به عملکرد رژیم حاکم از مذاکرات کناره گیری کرد.
همسو شدن شبکه الجزیره با آل خلیفه؛
دروغ بزرگ الجزیره: شیعیان بحرین در اقلیت هستند!
شبکه الجزیره در پایگاه اینترنتی خود با انتشار سندی که آن را "فوق سری" توصیف کرده، مدعی شد که شیعیان بحرین در اقلیت هستند.
در حالی که فقط چند روز از گفتگوهای شکست خورده آل خلیفه در بحرین نگذشته است، الجزیره با انتشار این خبر اعلام کرد که این سند مربوط به اداره مرکزی سرشماری و اطلاعات شورای وزیران بحرین است.
با بینتیجه اعلام شدن مذاکرات داخلی در بحرین
جمعیت الوفاق از گفتگوها خارج شد
در نخستین جلسات روند گفتگوهای به اصطلاح توافق ملی که روز سهشنبه برگزار شد، هیچ یک از پنج شخصیت جمعیت ملی الوفاق، حضور نداشتند.
محور سیاسی که یکی از 4 محور گفتگوها است ، در سرفصل اصلی به مسئله جمعیتهای سیاسی می پردازد که این موضوع و مسائل دیگر به دلیل آنکه نیاز مردم بحرین را تامین نمی کند و به خواستههای آنها نمی پردازد، مورد مخالفت اعضای جمعیت الوفاق قرار گرفت و آنها از این مذاکرات خارج شدند.
پنج خواسته مخالفان برای گفتگو با رژیم بحرین
به گزارش مهر، جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرده است در صورتی که پنج خواسته اصلی انقلابیون در دستور کار طرح به اصطلاح گفتمان توافق ملی قرار نگیرد از گفتگوی رژیم آلخلیفه خارج می شوند.
"خلیل مروزوق "یکی از رهبران و نماینده مستعفی جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین گفت : از همان ابتدا موافق گفتگو نبودیم یعنی نه رئیس آن و نه برنامهها و جزئیاتش را قبول نداشتیم چون بیانگر اراده واقعی ملت نیست.
به گفته مرزوق، با توجه به اینکه معارضان در گفتگو به حاشیه کشانده شدهاند و نمایندگان حاضر در گفتگو حامیان دیدگاههای حکومتی هستند، امور خوشبینانه نیست.
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