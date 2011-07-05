شکست گفتگوی نمایشی/ خوش خدمتی الجزیره به آل خلیفه با تحریف حقایق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، هادی الموسوی عضو فراکسیون مستعفی جمعیت وفاق در پارلمان بحرین با تاکید بر شکست گفتگوی اعلام شده از سوی سران رژیم حاکم به دلیل نمایشی بودن آن، جلسات گفتگو را "سمینار ارایه دیدگاه ها" خواند.



الموسوی گفت : این گفتگو محکوم به شکست است، زیرا تدابیر، روش و نحوه دعوت از افراد در این گفتگوبا شرایط برگزاری یک گفتگوی ملی منطبق نیست.



عضو فراکسیون مستعفی وفاق خاطر نشان کرد: مقامات منامه از این طریق قصد داشتند به دنیا القا کنند که گفتگوی ملی تدارک دیده اند، اما واقعیت این است که این جلسات صرفا به یکسری دیدارها و گردآوری اطلاعات محدود شده است.



الموسوی افزود: در حالی که جمعیت وفاق در آخرین انتخابات پارلمانی 60 درصد آرا را کسب کرده است، اما سهمیه حضور آن در گفتگوی مورد بحث طبق برنامه ریزی گردانندگان جلسات 1.6 درصد بوده است و این خود ثابت می کند که حکومت در زمینه گفتگو جدی نیست.



وی درباره دلایل قبول جمعیت وفاق برای مشارکت در این "گفتگوی محکوم به شکست" خاطرنشان کرد: جمعیت وفاق قصد داشت با گرفتن هرگونه بهانه از رژیم حاکم و با ارقام و آمار و بر پایه واقعیات به همه ثابت کند که این گفتگو به شکست می انجامد.



در نخستین جلسات روند گفتگوهای توافق ملی، هیچ یک از پنج شخصیت جمعیت ملی الوفاق، حضور نیافتند و این جمعیت در اعتراض به عملکرد رژیم حاکم از مذاکرات کناره گیری کرد.﻿



همسو شدن شبکه الجزیره با آل خلیفه؛



دروغ بزرگ الجزیره: شیعیان بحرین در اقلیت هستند!



شبکه الجزیره در پایگاه اینترنتی خود با انتشار سندی که آن را "فوق سری" توصیف کرده، مدعی شد که شیعیان بحرین در اقلیت هستند.



در حالی که فقط چند روز از گفتگوهای شکست خورده آل خلیفه در بحرین نگذشته است، الجزیره با انتشار این خبر اعلام کرد که این سند مربوط به اداره مرکزی سرشماری و اطلاعات شورای وزیران بحرین است.

الجزیره مدعی شد که آمارها درباره بافت جمعیتی بحرین و نسبت اکثریت و اقلیت در این مجمع الجزایر، طی 20 سال گذشته اشتباه و غیر علمی بوده است.



در بخشی از این سند برای توجیه سیاست آل خلیفه در اعطای تابعیت به خارجی ها که برای تغییر بافت جمعیتی بحرین صورت می گیرد، ادعا شده است که اعطای تابعیت به خارجی ها در این مجمع الجزایر فقط به نفع شیعیان بوده است!.



این درحالی است که بر اساس خبرهایی که هر روزه، حتی از برخی رسانه های داخلی بحرین منتشر می شود، پذیرش نیروی کار خارجی که در نهایت به اعطای تابعیت منجر می شود، تنها به این شرط صورت می گیرد که افراد خارجی از اهل تسنن باشند.



در حالی که مردم بحرین بارها تاکید کرده اند که مطالبات و درخواستهای آنها طایفه ای و فرقه ای نیست؛ و همه شواهد و اسناد حاکی از آن است که شیعیان و اهل تسنن در جریان اعتراضات اخیر در کنار یکدیگر در تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز حضور داشته اند؛ به نظر می آید شبکه الجزیره اکنون برای انحراف افکار عمومی در کشورهای عربی درباره مطالبات واقعی مردم بحرین، به تکاپو افتاده است.



گفتنی است که شبکه الجزیره و اکثر رسانه های عربی منطقه در طول اعتراضهای مردم بحرین، و سرکوب وحشیانه آنها توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه و نیروهای سپر جزیره، سکوت کرده بودند.



الجزیره با انتشار این سند تلاش کرده است، با تحریف واقعیتها به مخاطبان عرب اینگونه القا کند که اعتراضهای اخیر در بحرین تنها مربوط به اقلیتی است که اکنون با درخواست آل خلیفه در حال مذاکره است.



این در حالی است که حتی در جریان گفتگوهای اخیر، که طبق اذعان برخی شرکت کنندگان تصمیم ها بر اساس توافق و رای اکثریت حاضران اتخاذ می شود، تنها گروه اندکی از مخالفان دعوت شده اند، که حتی 10 درصد از حاضران در این گفتگوها را نیز تشکیل نمی دهند.



با بی‌نتیجه اعلام شدن مذاکرات داخلی در بحرین

جمعیت الوفاق از گفتگوها خارج شد



در نخستین جلسات روند گفتگوهای به اصطلاح توافق ملی که روز سه‌شنبه برگزار شد، هیچ یک از پنج شخصیت جمعیت ملی الوفاق، حضور نداشتند.



محور سیاسی که یکی از 4 محور گفتگوها است ، در سرفصل اصلی به مسئله جمعیتهای سیاسی می پردازد که این موضوع و مسائل دیگر به دلیل آنکه نیاز مردم بحرین را تامین نمی ‌کند و به خواسته‌های آنها نمی ‌پردازد، مورد مخالفت اعضای جمعیت الوفاق قرار گرفت و آنها از این مذاکرات خارج شدند.



خلیل مرزوق یکی از رهبران جمعیت ملی الوفاق در یک نشست مطبوعاتی که دوشنبه برگزار شد، تاکید کرد که جمعیت الوفاق به دنبال جرو بحث نیست، بلکه به دنبال یک راه حلی است که خواسته‌های مردم بحرین را برآورده کند.



پنج خواسته مخالفان برای گفتگو با رژیم بحرین



به گزارش مهر، جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرده است در صورتی که پنج خواسته اصلی انقلابیون در دستور کار طرح به اصطلاح گفتمان توافق ملی قرار نگیرد از گفتگوی رژیم آل‌خلیفه خارج می ‌شوند.



"خلیل مروزوق "‌یکی از رهبران و نماینده مستعفی جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین گفت : از همان ابتدا موافق گفتگو نبودیم یعنی نه رئیس آن و نه برنامه‌ها و جزئیاتش را قبول نداشتیم چون بیانگر اراده واقعی ملت نیست.



وی افزود: با شروع جلسات طرح گفتمان توافق ملی که شنبه این هفته آغاز شد، چهره واقعی گفتگو برملا شد و 300 شرکت کننده در گفتگو بر اساس اینکه نماینده همه اقشار مختلف جامعه باشند انتخاب نشده‌اند بلکه بر اساس دیدگاه‌هایشان گزینش شدند.



خلیل مرزوق با بیان اینکه جمعیت الوفاق 65 درصد اعضای انتخاب کننده را تشکیل می ‌دهند این در حالی است که نمایندگی آن در سایر محافل معارض که در کمیته های گفتگو تشکیل خواهد شد، به پنج درصد نمی رسد.



وی تاکید کرد خواسته‌های جمعیت الوفاق، برخورداری از دولت منتخب و پارلمان منتخب با اختیارات کامل و حوزه‌های انتخاباتی عادلانه بر اساس اصل شهروندی و نه طائفه‌ای و استقلال کامل دستگاه قضایی و امنیتی است که همه طیفها در آن حضور داشته باشند.



به گفته مرزوق، با توجه به اینکه معارضان در گفتگو به حاشیه کشانده شده‌اند و نمایندگان حاضر در گفتگو حامیان دیدگاه‌های حکومتی هستند، امور خوش‌بینانه نیست.



بر اساس جدول زمانی گفتگو که برای دو هفته تدارک دیده شده است جلسات عملی گفتگوهای به اصطلاح ملی از بعد از ظهر سه‌شنبه آغاز شده است.