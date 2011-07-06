بی احتیاطی 2 موتور سوار در تبریز قربانی گرفت

مهدی شیخی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برابر گزارش کلانتری 15 بندر شرفخانه به استناد اعلام تلفن 110 تصادفی در روبروی جایگاه سی ان جی بندر شرفخانه رخ داده است که بلافاصله عوامل انتظامی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران به محض رسیدن به محل مشاهده می کنند یک دستگاه موتورسیکلت هوندا بعلت نامعلومی با یک دستگاه موتورسیکلت آرمان برخورد کرده اند که راکبین هر دو وسیله در دم فوت شده اند و نفر سوم که بشدت مصدوم و برای مداوا به بیمارستان شبستر انتقال یافته است.

شیخی زاد ادامه داد: از آنجا نیز به جهت وخامت حال مصدوم، وی را به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل کرده اند.

سرپرست مرکز اطلاع رسانی در ادامه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را از رانندگان تمام وسایل نقلیه به ویژه استفاده از کمربند و کلاه ایمنی را برای حفظ جان خود و همراهانشان خواستار شد.