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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۷:۰۴

23 مدرسه در شهرستان بویراحمد تجمیع شدند

23 مدرسه در شهرستان بویراحمد تجمیع شدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: 23 مدرسه در مقاطع تحصیلی مختلف در این شهرستان تجمیع شده است.

عظیم صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفاده صحیح از فضاهای فیزیکی مدارس با هدف رفع مشکلات کمبود این فضاها و ارائه آموزش بهتر از مهمترین دلایل تجمیع مدارس در این شهرستان بوده است.

وی بیان کرد: اغلب مدارسی که در این شهرستان تجمیع شده اند مربوط به شهر یاسوج هستند.

صالح پور اظهار داشت: تجمیع مدارس براساس قانون آموزش و پرورش و یک کار کارشناسی صورت می گیرد و تمامی استانداردهای لازم آموزشی در این خصوص در نظر گرفته شده است.

وی افزود: انتخاب مدیران مجتمعهای آموزشی نیز از طریق آزمون و با احتساب کسب 300 امتیاز صورت می گیرد و اگر مدیری نتواند براساس برخی آیتمها امتیازات لازم را کسب کند تغییر می یابد.

صالح پور بیان داشت: 520 مدرسه در شهرستان بویراحمد وجود دارد که از این تعداد 264 مدرسه روستایی و مابقی شهری است.

وی عنوان کرد: 47 هزار و 314 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان بویراحمد مشغول تحصیل هستند.
 

کد مطلب 1352475

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