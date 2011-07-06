پروژه های وزارت نفت در انتظار اعتبارات دولت و مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با سرپرست وزارت نفت در استانداری مازندران افزود: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، منابع غنی نصیب کشور می شود که باید با برنامه ریزی اصولی، اجرای پروژه های عمرانی حوزه های مختلف را سرعت بخشید.

وی اظهار داشت: برای اجرای پروژه های عمرانی در حوزه نفت و انرژی نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر دولت و مجلس به این وزارتخانه هستیم.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به اینکه فناوریهای روز و تکنولوژیکی در صنعت نفت رونق می گیرد، تصریح کرد: تلاش نمایندگان در رسیدن این وزارتخانه به اهداف متعالی کشور بسیار اثرگذار است.

علی آبادی با بیان اینکه ظرفیت استحصال و زمان بازگشت سرمایه استحصال نفت و گاز از آبهای جنوبی کشور به مراتب تسهیل تر از شمال کشوراست اظهار داشت: باید از ارتقاء تولید در بالادست ضریب بهره وری از انرژی در دریای خزر را ارتقاء دهیم.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران با اشاره به اینکه مازندران دارای سه میلیون نفر جمعیت مقیم بوده که این آمار در پایان هفته به دوبار جمعیت معادل شش میلیون نفر می رسد، افزود: میانگین سفر گردشگران به مازندران به مراتب بیش از سایر استانهای کشور است.

استاندار مازندران با بیان اینکه برای رفع معضل شلوغی جایگاههای سی ان جی در مازندران باید فکری اساسی صورت داد اظهار داشت: خدمات پشتیبانی مهندسی کمپرسورهای جایگاههای سی ان جی باید در استان ایجاد تا مشکلات جایگاهها رفع شود.

وی همچنین از سرپرست وزارت نفت خواست تا نسبت به عملیات گازرسانی به شهرکهای صنعتی مازندران سرعت عمل بیشتری صورت دهد.