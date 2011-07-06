صعود گلستان و مازندران به مرحله نهایی والیبال نوجوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان پنجمین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال نوجوانان کشور که در بابلسردر حال برگزاری است، تیم گلستان با نتیجه سه بر یک سمنان را مغلوب کرد و با پنج پیروزی متوالی و بدون شکست به عنوان نخستین تیم به دور دوم و نهایی والیبال نوجوانان کشور صعود کرد.

در دیگر دیدارهای برگزار شده شامگاه سه شنبه در بابلسر، تیم مازندران در دیداری حساس و تماشایی با نتیجه سه بر دو از سد توابع تهران گذشت و با چهار پیروزی راهی مرحله نهایی والیبال نوجوانان کشور شد.

تیم خراسان شمالی با نتیجه سه بر صفر برابر خراسان رضوی صاحب برتری شد.

مرحله گروهی این رقابتها با حضور شش تیم ازاستانهای مازندران، خراسانهای جنوبی، رضوی، سمنان، توابع تهران و گلستان پنج روز به صورت دوره ای در بابلسر برگزار شد.

مسابقات والیبال نوجوانان کشور درچهار منطقه به صورت دوره ای برگزار می شود و در پایان هشت تیم صعود کننده از گروه های چهار گانه در مراحل یک چهارم نهایی با هم رقابت خواهند کرد.



