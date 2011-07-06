به گزارش خبرنگار مهر، اعمال سلیقه های مختلف و حمایت نشدن از این رشته بومی و اصیل موجب شده تا هنرمنان این رشته نیز همانند هنرشان فراموش شوند.

اکنون هنرمندان این رشته خسته از وعده های بی عمل متولیان میراث فرهنگی استان گلستان هستند و به هر دری می زنند تا مشکل گشایی برای رفع مشکلات هنرشان آستین همت بالا زند.

داریوش بهرام از هنرمندان فعال در رشته معرقگاری در گلستان در این زمینه می گوید: تنها به دلیل علاقه به این رشته هنری و زنده نگه داشتن هنر معرق و حفظ آن در صنایع دستی کشور و استان گلستان به رغم مشکلات فراروی به فعالیت مشغول هستیم.



وی که سینه ای پردرد از مشکلات و وعده های عمل نشده مسئولان دارد، اظهار داشت: گرانی مواد اولیه مانند چوبهای خاص این هنر مانند چوب گردو، شمشاد، اقاقیا و غیره که در تابلوهای معرق کاربرد دارد بخشی از مشکلات هنرمندان این رشته پرپیشینه است.

وی عنوان کرد: عدم توجه و حمایت لازم از این هنر و هنرمندان سنتی و نو پا که نیازمند تشویق و روحیه در راستای پایداری در بازار هستند، عدم بازار مناسب برای عرضه و فروش در مرکز استان گلستان بعلت عدم تبلیغات و تسهیلات به این هنر از دیگر مشکلات است.



این هنرمند صنایع دستی به عدم وجود کارگاه پولستر کار در استان گلستان اشاره کرد و گفت: همین عامل باعث افزایش قیمت تابلوهایی شده که پولستر نیاز دارند.

بهرام یادآورشد: متاسفانه در بعضی موارد در حمل و نقل کارهای معرق امکان آسیب به تابلو و هدر رفتن زحمات هنرمند دور از ذهن نیست.

معرق در لیست هنرهای بومی قرار گیرد

وی پیشنهاد داد: با عنایت باینکه هنر معرق می تواند یکی از ارزنده ترین هنرهای سنتی و بومی استان گلستان قلمداد و به مردم معرفی شود و بلحاظ استفاده از چوبهای کاربردی معرق که ریشه در استان گلستان دارند لیکن برای من مبهم و سئوال برانگیز است که چراصنایع دستی ومیراث فرهنگی استان گلستان هنر معرق را در لیست هنرهای بومی استان قرار نداده و به هنرمندان این رشته اصیل ایرانی بی مهری می شود.

بهرام از مسئولان دست اندرکار صنایع دستی استان گلستان تقاضا کرد فرصتی به هنرمندان این رشته دهند که برای هنرهای سنتی و بومی این مرز و بوم ارزش و وقت و انرژی می گذارند و زمینه و امکان معرفی و رقابت در بازار را فراهم کنند.

وی عنوان کرد: مسئولان اجازه دهند در نمایشگاههای مطرح شرکت کنیم و فرصت عرضه و فروش داده شود.

جایگاه معرق کجاست

داریوش بهرام افزود: جا دارد از مسئولان محترم صنایع دستی استان گلستان این سئوال مطرح شود که جایگاه معرق و معرقکار در استان گلستان کجاست؟

وی پرسید: چرا نمایش هنر معرق استان گلستان در نمایشگاههای بین المللی بیرنگ است و چرا معرق جزء هنر بومی استان گلستان معرفی نشده و به آن بهاء داده نمی شود و اشکال از کجاست؟

این هنرمند صایع دستی افزود: آیا هنر معرق بازاری ندارد و یا اشکال در من هنرمند است که سرمایه کافی برای عرضه هنرم ندارم و بیرحمانه من و امثال من را در صنایع دستی نادید گرفته و به بهانه اینکه هنر معرق و یا فلان هنر بومی نیست سعی می کنند بعضی از هنرمندان بی طرف و مستقل را از صحنه فروش صنایع دستی شان محو و نابود کنند.

بهرام یادآورشد: درحالی که هنرمند با گذشت و لطیف تر از آن است که به خاطر مدیریتهای سلیقه ایی، خودش را درگیر سازد و من اعتقاد دارم روزی حلال که از دست رنج هنرمند ایجاد می شود، فقط دست خداست.

وی تاکید کرد: ای کاش بندگان خدایی که در صنایع دستی استان گلستان مسئولیتی دارند و می توانند کاری برای هنر و هنرمندان فراموش شده بکنند زودتر بفکر بیفتند که خداوند هر کار خیر را پاداش نیکو می دهد.



هنرمندان نیازمند حمایت مسئولان هستند

بهرام که در بازارچه قیصریه گرگان کارگاه معرقکاری دارد اظهار داشت: هنرمندان بازارچه قیصریه صنایع دستی استان گلستان نیازمند حمایت شما دارند و زودتر دست به کار شوید که فردا خیلی دیر است.

وی افزود: آفت هر مدیریتی اعمال سلیقه ایی است زیرا اعمال سلیقه ایی به هنرمندان بازارچه قیصریه آسیب جدی رسانده و ضرر و زیان زیادی به هنرمندانی شده که در این بازارچه سرمایه گذاری کرده اند.

بهرام اظهار داشت: هنرمندان دلخوش به وعده و قولهای مسئولانند و تولیداتشان در حال تخریب است.

وی گفت: هنرمندان بازارچه قیصریه گلستان درمانده شدند واز این همه بی تفاوتی حیران مانده اند و بی اعتماد به هر دری می‌زنند تا مشکل گشایی پیدا شود و برایش دعا خیر بفرستند.