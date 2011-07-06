برگزاری جشن تیرگان در مازندران/ جشنواره طبیعت در دامن دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن تیرگان که در گرامیداشت تیشتر یا ستاره باران آور در فرهنگ ایرانی بوده و بنا به سنت در روز سیزدهم تیرماه انجام می‌ گیرد چند سالی است به همت جمع کثیری از علاقمندان به فرهنگ و طبیعت در شهر کوچک و زیبای رینه لاریجان در پای دماوند برگزار می شود.

جشن تیرگان امسال به روشی گسترده در روز جمعه 17 تیرماه 90 در دانشگاه پیام نور این شهر برگزار خواهد شد.

کیخسرو یزدانی عضو انجمن دوستداران دماوند و از اعضای اصلی برگزاری این جشن به مهر گفت: این جشن امسال با حضور گسترده هنرمندان شاخه های مختلف هنری می رود تا به یک جشنواره متنوع مبدل شود.

وی سخنرانی، نقالی، شعر خوانی، اجرای چهار گروه موسیقی جشن آب پاشان رسد دماوند با تلسکوپ، سیاه چادر عشایر، کارگاه مجسمه سازی، کارگاه نقاشی، نمایشگاه کتاب و عکاسی، کارگاه آموزش گردشگری، کارگاه موسیقی و سرود را از اتفاقات این جشن بسیار زیبا بر شمرد.

یزدانی افزود: این مراسم از ساعت 10 تا 15 روز جمعه در فضای باز کوهستان برای دیدار علاقمندان آماده بوده و تا ساعت 18 در سالن همایش دانشگاه پیام نور پایان می یابد.

این همایش با همکاری انجمن دوستداران دماوند،انجمن کوهنوردان ایران(دیدهبان کوهستان دکا) و دفاترنمایندگی شهرهای مازندران، دانشگاه پیام نور رینه، بخشداری لاریجان، شورای اسلامی رینه و شهرداری رینه برگزار و برای عموم مردم آزاد است.