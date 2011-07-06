سیل "سه هزار" تنکابن را فرا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قدیر رضایی، شدت سیل شامگاه روز سه شنبه را نسبت به سیل روز شنبه هفته جاری در منطقه سه هزار تنکابن کمتر دانست و گفت: همه گروههای امدادی این شهرستان به منظور امداد رسانی به حادثه دیدگان درحال آماده باش هستند.

وی افزود: گروههای امدادی از جمله نیروهای جمعیت هلال احمر در مسیر رودخانه سه هزار در حال تخلیه اهالی و مسافران حاشیه این رودخانه به نقاط بالادست هستند.

سرپرست فرمانداری ویژه تنکابن با اشاره به وقوع سیل روز شنبه در منطقه کوهستانی سه هزار تصریح کرد: گروههای امدادی هنوز در حال بازگشایی محور ارتباطی 15روستا سیلزده این منطقه تنکابن هستند.

رضایی در برآوردی مقدماتی خسارت اولیه سیل در منطقه کوهستانی سه هزار را حدود 65 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این مقدار خسارت براساس بازدید کارشناسان نهادهای مربوط درمنطقه سیلزده برآورد شده که بیشتر مربوط به تاسیسات گردشگری، شبکه های آب و فاضلاب، برق، منابع طبیعی، خطوط مخابراتی و چند دهنه پل است.

سیل عصر روز شنبه در منطقه کوهستانی سه هزار تنکابن براثر آب شدن یخچالهای طبیعی کوه تخت سلیمان حادث شد که موج بعدی سیل سه شنبه شب بخشی از روستاهای این منطقه را فرا گرفت.

منطقه کوهستانی سه هزار در 50 کیلومتری مرکز شهر تنکابن قرار دارد.

