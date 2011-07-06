به گزارش خبرگزاری مهر، امید نیک نژاد افزود: پس از وقوع این زمین لزره 3.8 ریشتری ستاد مدیریت بحران شهرستان جویبار تشکیل شد.

وی گفت: براساس آخرین گزارشهای ارائه شده در این ستاد در چهار بخش راه، مسکن، کشاورزی و دستگاههای خدمات رسان از جمله برق، ‌آب، گاز و مخابرات خسارتی وارد نشده است.

فرماندارجویبار گفت:‌ گروههای امدادرسان شهرستان در آماده باش کامل هستند تا در صورت بروز پس لرزه آماده خدمت رسانی سریع به شهروندان باشند.

وی ادامه داد:‌ هماهنگی برای ارائه خدمات توسط نیروها و دستگاههای امدادرسان شهرستانهای همجوار جویبار انجام شده است.

نیک نژاد افزود: نگرانی خاصی وجود ندارد و شهروندان آرامش خود را حفظ کنند.

زمین لرزه عصر سه شنبه در شمال غربی جویبار و شرق بابلسر روی داد و بخشهایی از مناطق مرکزی مازندران را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بزرگی این زمین لرزه را 3.8 درجه در امواج درونی زمین و ساعت وقوع آن را 17 و 58 دقیقه و 5 ثانیه روز سه شنبه اعلام کرد.

زمین لرزه در عرض شمالی 36.73درجه و طول شرقی 52.86 درجه ثبت شده است.