اختراع سیستم جایگزین چرخهای پنوماتیک هواپیما توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اراک

مهشید داراب طراح این سیستم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیستم ایمنی چرخ های پنوماتیک هواپیما در مقابل باز نشدن چرخ های هواپیما می تواند به عنوان جایگزین مورد استفاده قرار گیرد در غیر این صورت بدنه هواپیما با باند فرود برخورد کرده وموجب سرنگونی هواپیما خواهد شد.

وی افزود: با تجهیز هواپیماها به این سیستم خلبان می تواند در صورت باز نشدن چرخ های فرود با فشردن یک کلید که توسط سیستم الکترونیکی خاص طراحی شده هواپیما را هدایت کردهبه دین صورت که با بازشدن دریچه های اضطراری حامل کیسته های هوا و پرتاب شدن آنها به بیرون ، کیسه ها از هوای فشرده انباشته شده وسیستم فعال می شود.

داراب ادامه داد: استحکام، ضد حریق بودن، صرفه اقتصادی بالا، خورده نشدن و تحمل فشار زیاد از خصوصیات این سیستم است.

وی با بیان اینکه این سیستم مشابه خارجی ندارد ادامه داد: هزینه ساخت این سیستم 2 میلیارد ریال است و برای تمامی هواپیما ها در مواقع فرود اضطراری و حتی نقاط آبی قابل استفاده است.