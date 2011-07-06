موفقیت یک زن ایرانی در مالزی/ بازدید سفیر از مرکز نگهداری کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی به همراه رایزن فرهنگی و تعدادی از دیپلمات های کشورمان از مرکز توانبخشی و آموزشی کودکان استثنایی "تاسپوترا" در شهر کوالالامپور بازدید و از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شدند.

خانم الهه حشمتی مدیر این مرکز در این بازدید دو ساعته ضمن معرفی بخشهای مختلف مرکز و بیان نیازها و مشکلات موجود در امر خدمت رسانی مطلوب خواستار توجه و کمک بیشتر نهادها و مردم خیر برای کمک به این مجموعه شد.

محمد مهدی زاهدی سفیر کشورمان ضمن تشکر از تلاشهای خانم حشمتی وهمکاران ایشان وهمچنین امضای دفتر یادبود ، گفت: داشتن انگیزه خدمت رسانی به همنوع مخصوصا افرادی که دارای شرائط خاص جسمانی می باشند از موهبت های الهی است که خداوند این انگیزه و روحیه را در مجموعه افراد حاضر در این مرکز قرار داده است و شایسته است همواره خدواند متعال را به خاطر این موهبت الهی شاکر بود.



در پایان این بازدید نهالی به رسم یادبود توسط سفیر کشورمان در این مرکز کاشته شد.

مرکز توانبخشی تاسپوترا 23 سال پیش توسط خانم حشمتی از ایرانیان مقیم مالزی با سرمایه اولیه 10 هزار رینگیت اهدایی تانکو عبدالرحمان پوترا الحاج نخستین نخست وزیر مالزی دائر شد و از همان زمان به امر خدمت رسانی به کودکان استثنایی مشغول می باشد.

"تاسپوترا" نخستین مرکز اسلامی نگهداری کودکان استثنایی در مالزی است که بیش از50 کودک استثنایی را با شرایط خاص نگهداری می کند.