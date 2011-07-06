به گزارش خبرگزاری مهر، جلال رحمانیان مدیر کتابخانه‌ استاد حکیمی در این‌باره گفت: دبیرخانه‌ ترویج فرهنگ مطالعه‌ شهر تهران در فصل تابستان طرح ارایه‌ خدمات کتابخانه‌ای را در کتابخانه استاد حکیمی، بزرگ‌ترین کتابخانه‌ جنوب غربی پایتخت برگزار می‌کند.

وی عنوان کرد: کتابخانه‌ استاد حکیمی، تسهیلات ویژه‌ ثبت‌نام، جستجوی رایانه‌ای منابع و امکان بهره‌مندی از ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و ادبی این کتابخانه برای اعضای ثابت و سایر علاقه‌مندان فراهم کرده است. اعضای این کتابخانه برای دستیابی به کتاب‌های مورد نیاز به سامانه‌ جستجوی اینترنتی دسترسی دارند.

مدیر کتابخانه‌ استاد حکیمی ‌افزود: این کتابخانه با بیش از یک دهه فعالیت، بیش از 31 هزار جلد و 18 هزار عنوان کتاب، هزاران عضو ثابت و ده‌ها هزار مراجعه‌کننده، پرمخاطب‌ترین کتابخانه‌ جنوب غرب تهران محسوب می‌شود.

رحمانیان در پایان گفت: نوجوانان و جوانان برای ثبت‌نام و استفاده از کتاب‌های حوزه‌های مختلف دین، روان‌شناسی، علوم اجتماعی، زبان، علوم محض، هنر، تاریخ، علوم کاربردی و سایر حوزه‌ها می‌توانند به کتابخانه‌ استاد حکیمی در فرهنگسرای خاتم به نشانی شهرک ولی‌عصر (عج)، خیابان حیدری جنوبی،خیابان پژاند، بوستان لواسانی مراجعه کنند.