اعتراض وکلا به تفتیش بدنی در دادگستری/ بال شکسته "فرشته عدالت"

به گزارش خبرنگار مهر، وکلا، بازرسی و تفتیش بدنی در دادسراها و مجتمع های قضایی را مصداق نوعی دیدگاه منفی دستگاه قضایی نسبت به جامعه وکالت قلمداد می کنند و معتقدند فرشته عدالت وقتی اوج می گیرد که به هر دو بال به یک میزان اعتماد و اطمینان وجود داشته باشد.

آن ها می گویند که وکلا از جمله افرادی هستند که به دلیل نوع شغلشان رفت و آمد زیادی به تشکیلات قضایی داشته و به دلیل جایگاه قانونی خود از شان و احترام خاصی در دستگاه قضایی برخوردارند اما بازرسی بدنی با این امر منافات دارد.

یکی از وکلای پایه یک دادگستری در تبریز به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه "وکیل در موضع دعوی برخوردار از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاست" اشاره و تصریح کرد: با تفسیری موسع از این قانون، می‌توان آن را به معنای تاکید بر جایگاه اجتماعی وکلا دانست.

این وکیل دادگستری که خواست نامش ذکر نشود به خبرنگار مهر گفت: در چنین شرایطی چگونه می توان از تکریم و احترام به وکلا سخن به میان آورد ولی در عمل دست به رفتارهایی نظیر تفتیش بدنی آن هم در منظر موکلین و ارباب رجوع زد؟

وی اضافه کرد: از جمله تشریفات حسن اجرای وظیفه توسط وکلا تامین لوازم این امر مانند تعبیه درب مخصوص برای ورود وکلای دادگستری و رفتار مناسب توسط همه پرسنل دستگاه قضایی است اما متاسفانه رعایت این استانداردها به حدی تنزل پیدا کرده که اگر در مدخل ورودی یک دادسرا بازرسی فیزیکی از یک وکیل انجام نشود، این دادسرا به عنوان یک دادسرای خوش برخورد و خوب یاد می شود.

عدالت با فرشته بال و پرشکسته محقق نمی شود

یکی دیگر از وکلای پایه یک دادگستری هم در این زمینه اظهار داشت: سابق بر این، بر رفتار خوب با وکلای دادگستری تاکید می شد و فعالان این صنف بدون بازرسی بدنی وارد دادسراها و مجتمع های قضایی می‌شدند و حداکثر سربازان مدخل این مراجع به آنها تذکر می دادند که تلفن همراه خود را خاموش کنند.

وی که مایل به انتشار نامش نبود به خبرنگار مهر گفت: این رویه ادامه داشت تا اینکه برخی زمزمه ها مبنی بر بازرسی بدنی وکلا بطور فیزیکی و اخذ تلفن همراه آنها سرانجام رنگ واقعیت به خود گرفت بطوری که از حدود یک ماه قبل مجتمع های قضایی اقدام به راه ندادن وکلایی که تلفن همراه داشتند و حتی بازرسی بدنی وکلا توسط سربازان وظیفه و کادر کرده و توجیه اقدام خود را دستور حفاظت اطلاعات قوه قضائیه عنوان می کنند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در سفر هفته قبل به تهران و هنگام ورود به مجتمع قضایی شهید بهشتی، با ارائه کارت وکالت تنها تذکر شفاهی از سرباز وظیفه مبنی بر عدم صحبت با تلفن همراه دریافت کردم و بدون بازرسی بدنی به درون مجتمع وارد شدم حال اینکه در مجتمع های قضایی آذربایجان شرقی باید برای تحویل موبایل ساعتی همراه موکل در صف ایستاده و پس از تحویل موبایل و بازرسی بدنی اجازه ورود به مجتمع داده شود.

وی با انتقاد از تبعیض میان مجتمع های قضایی آذربایجان شرقی با سایر استان ها در خصوص بازرسی بدنی و تحویل موبایل وکلا، افزود: به طور کلی در دادسراها و مجتمع های قضایی آذربایجان شرقی رفتار با وکلا دچار آشفتگی و تشتت است و ضرورت دارد این رفتارها به سرعت مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به تعلق یکی از بال های فرشته عدالت به جامعه وکالت، تاکید کرد: عدالت هرگز با فرشته بال و پر شکسته محقق نمی شود.

یک وکیل دیگر دادگستری هم گفت: این انتظار از مسئولان ارشد دادگستری آذربایجان شرقی می رود با توجه به شان و جایگاه قانونی و نیز رویکرد مثبتی که نسبت به جامعه وکالت دارند ضمن افزایش تعامل، یک بار برای همیشه به آشفته بازار در خصوص رفتار با وکلای دادگستری در مدخل دادسراها و مجتمع های قضایی پایان دهند.

تعبیه گیت برای حذف بازرسی بدنی؛ تداوم تحویل موبایل

موج اعتراض وکلا در آذربایجان شرقی چنان گسترده بود که باعث واکنش رئیس کل دادگستری این استان شد بطوریکه حجت الاسلام مالک اژدر شریفی اعلام کرد: بر اساس تمهید اتخاذ شده یک دستگاه گیت در ورودی دادگستری آذربایجان شرقی تعبیه شده که عبور از آن به منزله بازرسی بدنی است اما تحویل موبایل وکلا همچنان اجباری است.

حجت الاسلام شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه انسانها به ویژه جامعه وکلا مورد احترام و تکریم سیستم قضایی اند ولی معاونت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به دلیل مسایل و مشکلاتی که بوجود آمد طی بخشنامه ای مقرر کرد تفتیش بدنی همه مراجعه کنندگان به دادسراها و دادگستری ها به استثنای کارمندان اداری و قضات اجباری شود.

وی با اشاره به بازدیدش از محل تردد مراجعان به دادگستری آذربایجان شرقی و مشاهده برخی صحنه های نامناسب به دنبال اجرای این بخشنامه، گفت: پس از این بازدید دستور داده شد با مراجعان به ویژه با وکلا، ماموران انتظامی و کارشناسان زیاد سخت گیری نشود تا راه چاره پیش بینی و اتخاذ گردد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: بر اساس تمهید اتخاذ شده یک دستگاه گیت در ورودی دادگستری آذربایجان شرقی تعبیه شد که عبور از آن به منزله بازرسی بدنی است اما تحویل موبایل وکلا، ماموران انتظامی و کارشناسان همچنان اجباری است.

وی گفت: گاهیً دیده می شد که متهم با استفاده از موبایل وکیلش، مکالمات قاضی یا دفاعیات و صحبت های طرف دیگر دعوا را ضبط کرده و یا بوسیله موبایل عکس گرفته و سپس از فایل صوتی و یا تصاویر گرفته شده، بهره برداری می کرد و لذا وارد کردن موبایل به مجتمع های قضایی که یک خطر بالقوه محسوب می شود، ممنوع است.

حجت الاسلام شریفی تاکید کرد: ممانعت از وارد کردن موبایل و یا بازرسی بدنی و دیگر اقدامات تامینی، برای پیگشری از وقوع اتفاقات ناخوشایندی است که گاهاً تبدیل به تهدیدهای بزرگ می شود.

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اگر وکالت را بالی از فرشته عدالت و بال دیگر را متعلق به قضاوت بدانیم، خواهیم پذیرفت که این فرشته وقتی پرواز خواهد کرد که بالهایش را با دو اراده حرکت دهد زیرا فرشته با بال شکسته یا بسته شده هرگز به مقصد نخواهد رسید.

وکلا و مسئولان دستگاه قضایی نقاط اشتراک فراوانی دارند؛ هر دو به دنبال عدالتند، هر دو انصاف و جوانمردی را دوست دارند، هر دو به مسلمان بودن و ایرانی بودنشان افتخار می کنند، روحیه ضد ظلم دارند و با دیدن تصمیم های عادلانه انبساط خاطر پیدا می کنند، در نتیجه با بهره گیری از این نقاط مشترک می توان برخی سوء برداشت ها را مرتفع کرده و به نارضایتی ها پایان داد.

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گزارش:حامد عاطفی فر