به گزارش خبرنگار مهر، این وضعیت درحالیست که گلستان قطب تولید دامی بوده و بیش از سه میلیون و 800 هزار واحد دامی در استان شمارش شده است.

بالا بودن هزینه های تولید، نرخ بالای بانکی، حمایت نشدن، کمبود اعتبار و بوروکراسی های اداری کارآفرینان برتر گلستان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.



برخی از کارآفرینان گلستان در حاشیه همایش تجلیل از کارآفرینان برتر استان با اشاره به مشکلات فراروی خواهان توجه مسئولان برای رفع نیازمندیها شدند.

جمعی از کارآفرینان از مشکلات پیش روی خود در بخش های مختلف صنعت، دام و کشاورزی وخدمات گله مند بودند.

نرخ بهره بانک ها برای بخش تولید کاهش یابد

یک کارآفرین بخش صنعت گلستان گفت: اگر تولید بخواهد در کشور رکن اصلی فعالیت باشد باید برای تولید کننده جذابیت ایجاد شود ونرخ بهره بانک ها برای بخش تولید کاهش یابد.

دکتر حسین رحمانی مدیر عامل شرکت کیمیا رشد گلستان که به مدت هفت سال از تولیدکنندگان برتر استان و از جمله تولیدکنندگان نمونه کشور در سال 87 نیز بوده در ادامه گفت: در بسیاری از کشورها نرخ بهره برای تولید بسیار پایین و حداکثر چهار درصد است.

این تولیدکننده افزود: پایین بودن اعتبار بانک های استان وبروکراسی اداری برای اخذ تسهیلات از دیگر مشکلات تولیدکنندگان گلستانی است.

وی با اشاره به اینکه تنها راه برون رفت از مشکلات کشور صنعتی شدن آن است افزود: باید از تولید کننده داخلی حمایت شود اما باید از کسانی که در این عرصه دخیل هستند نیز در سیاست گذاری ونوشتن برنامه استفاده شود.

کارآفرین نمونه بخش صنعت استان در ادامه تاکید کرد: بسیاری از قوانین در بخش تولید باید عوض شود ودر حوزه کار و مالیات نیز قوانین نیاز به تغییر دارد.

رحمانی افزود: در دنیا مالیات برمصرف است نه در تولید و باید از مصرف کننده در راستای قانون مند کردن مصرف مالیات اخذ شود.

وی با اشاره به برنامه های آینده این شرکت برای توسعه اظهار داشت: ایجاد مرغداری با ظرفیت 20 هزار قطعه و کشتارگاه به ظرفیت 8 هزار قطعه وایجاد کارخانه خوراک دام از جمله برنامه های ما در شهریور است.

رحمانی در ادامه افزایش تعرفه مواد اولیه تولید را راهی برای قاچاق کالا ذکر کرد وافزود: با افزایش تعرفه هم راه برای قاچاق کالا وهم تولید غیر مجاز وافزایش قیمت تولیدات داخلی باز می شود و ورود کالای بی کیفیت از خارج نیز از تبعات افزایش تعرفه است.

مدیر عامل شرکت کیمیا رشد گلستان که زمینه تولیدات شرکتش خوراک دام وطیور است گفت:با توجه به افزایش قیمت جهانی ذرت بسیاری از پرورش دهندگان دام از جایگزین گندم دامی استفاده کنند اما با توجه به افزایش تعرفه گندم از چهار به 50 درصد مشکلات زیادی را برای دامپروران ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر بخواهیم گندم دامی از کشور های همسایه وارد کنیم قیمت تمام شده ما در داخل کشور بالا می رود وافزایش قیمت مرغ را موجب می شود و در نتیجه دولت به واردات مرغ روی می آورد که این پروسه معیوب در نهایت ضربه به تولید داخل است.

رحمانی یادآور شد: اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم باید جلوی قاچاق و واردات بی رویه کالا گرفته شود و به نیروی تولید کننده داخل اطمینان شود.



تعطیلی 60 دامداری در گلستان

کارآفرین نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان گفت: علیرغم شرایط نامطلوب اقتصادی توانسته ایم واحددامپروری خود حفظ کنیم.

حسینعلی کبیر افزود: طی سال های گذشته و حمایت نشدن از واحد های دامپروری متجاوز از 60 دامپروری در استان تعطیل شد.

وی تصریح کرد: ما توانستیم با تلاقی نژادی وزن دام ها را به 500 کیلو برسانیم.

وی افزود: متاسفانه برخی ناهماهنگی ها در سیاست های کلی دیده می شود که دامپروری ها را به ورطه ورشکستگی می کشاند و ما انتظار داریم در تدوین برنامه ها علاوه بر نظر تولید کنندگان اشتغال پایدار را نیز در نظر داشته باشند.

این کارآفرین نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان ادامه داد: اگر واحد ما نیز حرکت های ابتکاری و تغذیه درست برای دام ها نداشت تا کنون از جمله دادمپروری های تعطیل شده بود.

وی با اشاره به افزایش قیمت خوراک دام وطیور گفت: قیمت برخی اقلام از جمله ذرت از چهار به 40 در صد وگندم به 50 در صد افزایش داشته است.

کبیر افزود: این در حالی است که ما شیر تولیدی را به قیمت سال 88 یعنی سه برابر زیر قیمت به فروش می رسانیم یعنی روز به روز مواد اولیه را گران تر ومحصول را ارزان تر می فروشیم.

وی عنوان کرد: از کارآفرینان انتظار خلاقیت ونوآوری است ولی آنها نیز نیاز به حمایت را دارند.

کارآفرین برتربخش خدمات استان از حرکت کند برخی ادارات انتقاد کرد وگفت: کلمه جهاد اقتصادی برای برخی دستگاه ها معنایی ندارد.



حجت مقسم مسئول موسسه خود باوران کوثر، تاسیس مراکز مشاوره اطلاع رسانی ، تهیه نقشه جامع توسعه کارآفرینی استان و تاسیس اتاق فکر برای نهاد های کار آفرین از خواسته های ما از مسئولان است.