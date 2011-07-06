مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر اظهار داشت: با ایجاد دو بند خاکی و مسدود کردن کامل مسیر رودخانه در مقطعی به طول دو کیلومتر و لایروبی و سنگ چین کردن بستر رودخانه جریان آب را قطع شد و ریزش پساب در این مقطع و کمبود اکسیژن باعث مرگ آبزیان و ماهیان رودخانه شده است.

مجید ابدی افزود: بهتر است برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی مجریان چنین طرح های بزرگ در ابتدا تمام برنامه های اجرایی خود را با کارشناسان این سازمان در میان بگذارند تا خدای ناکرده شاهد بروز چنین حوادثی زیست محیطی نباشیم.

همچنین سرناظر پروژه آب منطقه ای در طرح ساماندهی رودخانه قره سو نیز اظهار داشت: برای ایجاد بند انحرافی و جلوگیری از این فاجعه به استانداری و سازمان گردشگری که دیگر مجریان پروژه های زیباسازی و ... این طرح هستند مراجعه کردیم که موافقت نکردند.

مسئولین طرح ساماندهی رودخانه قره سو نیز اعلام کرده اند که مجبور شدیم که در حد فاصل کمربندی غربی و شرقی، سد خاکی ایجاد و آب را پمپاژ کنیم تا بتوانیم پروژه سنگ چینی بستر رودخانه را انجام دهیم.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: با حضور کارشناسان محیط زیست در محل و بررسی و نمونه برداری از آب و آبزیان و پیگیری موضوع، جریان دوباره آب رودخانه قره سو برقرار شد، اما بیش از یک میلیون و 200 هزار قطعه ماهی تلف شدند که موضوع برابر قوانین در حال پیگیری قضایی است.