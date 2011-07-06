رشد قارچ گونه مراکز اقامتی غیرمجاز در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فصل تابستان که از راه می رسد خانواده ها فرصت تعطیلی 90 روزه دانش آموزان را بهترین غنیمت برای گذران اوقاتی خوش در جای جای مختلف ایران زمین می دانند.

پر واضح است که در این ایام هتل ها رونق می گیرند، مسافرخانه ها و مهمانخانه ها نیز برای چند هفته رنگ مسافر را به خود می بینند و برخی از مردم خانه های خود را خالی می کنند تا آنها را به مسافران اجاره بدهند و حتی طبیعت، پارک ها و حاشیه های خیابان ها نیز با برپایی چادرهای مسافرتی رنگارنگ علاقه مردم را به مسافرت نشان می دهد.

اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد اینکه آیا بر محل اقامت مسافران در شهرهای ایران و بالاخص همدان نظارتی وجود دارد؟ آیا امنیت سوئیت های اجاره ای شهر و خانه های شخصی و یا چادرهای مسافرتی از سوی مسئولان امر تحت نظارت قرار دارد یا به حال خود رها شده است؟!

همدان از امتیاز جذب مسافر در ایام تابستان بی بهره نیست

نگاهی به وضعیت شهر مسافرپذیر همدان در ایام تابستان موید این واقعیت است که شهر همدان نیز از امتیاز جذب مسافر در این ایام بی بهره نیست و هرساله با شروع فصل تابستان شاهد حضور خیل عظیم مسافرانی است که به این دیار رهسپار شده اند.

اما آنچه نگارش این مطلب را موجب شده است اینکه در این ایام از ورودی های شهر همدان که به دیار پایتخت تاریخ و تمدن ایران قدم می گذاری با افرادی روبرو می شوی که نوشته هایی را بر روی تکه کارتن های کوچک و بزرگ در دست گرفته و به فاصله 10 تا 20 متر از یکدیگر مسافران را به سوئیت های اجاره ای هدایت می کنند.

این افراد مسافران را به منازل شخصی خود یا بستگان شان راهنمایی می کنند و در قبال هر شب ماندن در آنجا مبلغی را مطالبه می کنند.

اجاره دهندگان مجوزی برای این کار دریافت نکرده اند

پرواضح است که این افراد هیچ مجوزی برای این کار دریافت نکرده اند و کار آنها به نوعی غیرقانونی است و استفاده از خانه های شخصی افراد ناشناس ممکن است مشکلاتی را برای مسافران به وجود آورد.

سوئیت هایی که هر روز با افزایش شمار مسافران بر تعداد این سوئیت ها و منازل اجاره ای در همدان افزوده می شود و رشد قارچ گونه آنها در همدان پایان ندارد.

از سویی دیگر نگاهی به وضعیت اطراف میدان آرامگاه باباطاهر همدان که به عنوان یکی از مکان های تفریحی گردشگری این شهر مطرح است، موید آنست که اگر مسافران چشم و گوش خود را باز نکنند گرفتار تله ها و دام هایی خواهند شد که با حضور قریب به 20 اجاره دهنده منزل و سوئیت، برای آنها پهن شده است.

این مکان تنها یکی از دهها مکانی است که سودجویان این فصل آن را برای به دام انداختن مسافران انتخاب کرده اند و این درحالیست که به نظر می رسد نظارتی بر روی مکان های اجاره داده شده توسط این افراد وجود ندارد.

قیمت اقامت در همدان بازار سیاه شده است

پرواضح است که این اوضاع به جز چهره نازیبایی که از همدان در ذهن میهمانانش ایجاد می‌کند بازار سیاهی به وجود می‌آورد که بر افزایش قیمت اسکان در همدان می افزاید.

در این خصوص با تعدادی از مسافران و شهروندان در همدان به گفتگو نشستیم که اکثر قریب به اتفاق آنها نبود نظارت بر این اماکن را زمینه ساز مشکلات اجتماعی، امنیتی و حتی اقتصادی عنوان کردند.

یکی از مسافران در خصوص وضعیت این مراکز و توجه به توسعه گردشگری در همدان اظهار داشت: همدان هنوز تا رسیدن به امکانات مطلوب برای خدمات رسانی کامل و جامع، فاصله زیادی دارد.

محمد یاوری با تاکید بر اینکه اقامت به عنوان مهمترین نیاز در حوزه شهرهای مسافرپذیر و جاذب گردشگر محسوب می شود، اظهارداشت: هر گردشگر باتوجه به ویژگی های اقامتی و مطلوبیت مراکز اقامتی مقصد خود را انتخاب می کند که متاسفانه همدان از دارا بودن امتیازات ویژه در این زمینه محروم است.

وی که میهمان یکی از بستگان خود در شهر همدان است، اظهار داشت: در سالهای قبل که به همدان مسافرت می کردیم شاهد حضور افرادی که منزل یا سوئیت اجاره ای را به مسافران پیشنهاد دهند نبودیم اما در سالهای اخیر این پدیده در همدان به یکباره افزایش چشمگیری داشته است.

همدان در حوزه اقامتی مسافران دچار مشکل است

یکی دیگر از مسافران این دیار نیز با بیان اینکه از هنگام ورود به شهر همدان تا رسیدن به محل آرامگاه بوعلی سینا در شش نقطه شاهد حضور این افراد بوده است، گفت: همدان در حوزه اقامتی دچار مشکل است و آن طور که باید و شاید به زیرساخت های اقامتی در این شهر توجه نشده است.

محسن طاهرپور با بیان اینکه اقامت ابتدایی ترین نیاز هر مسافر است، گفت: بی توجهی به این مقوله مشکلاتی را ایجاد می کند که سال های سال باید برای حل آن تلاش کرد.

طاهرپور با تاکید بر اینکه بخش عمده مسافران ورودی به همدان را قشر متوسط جامعه تشکیل می دهد، افزود: متولیان امر گردشگری باید با برآورده کردن نیازهای اساسی و ضروری مسافران را اولویت کارهای خود بدانند.

یکی از شهروندان همدانی نیز که از حضور این افراد در اطراف میدان های اصلی شهر همدان گله مند است، اظهار داشت: در بسیاری از موارد خردسالان و کودکان نیز از طرف خانواده ها به انجام این کار روی آورده اند به نحوی که اکثر افرادی که کارتن های دعوت از مسافران به خانه های اجاره ای را به دست گرفته اند کودکان هفت تا 10 سال را شامل می شوند.

مریم احمدی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد چاپ بنر در زمینه جذب مسافران از طریق این افراد بوده است، گفت: در ابتدای فعالیت، این افراد جرات انجام این کار را نداشتند اما نظارت کم مسئولان بر این معضل اجتماعی باعث جسور شدن افراد شده به نحوی که در ملاء عام و در مقابل چشمان مردم و مسئولان شهر همدان این فعالیت را انجام می دهند و نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد.

ایجاد مراکز اقامتی ارزان قیمت مورد توجه قرار گیرد

احمدی با تاکید بر اینکه باید ایجاد مراکز اقامتی ارزان قیمت به عنوان مهم ترین نیاز و تقاضای مسافران مورد توجه قرار گیرد، گفت: افزایش مراکز رسمی از جمله هتل، هتل آپارتمان و حتی مهمانپذیران به تنهایی پاسخگوی نیاز مسافرانی که در وضعیت اقتصادی متوسط به پایین هستند، کافی نیست.

وی گفت: توجه به این امر از فعالیت خانه های شخصی که اقدام به پذیرش مسافر در زمان های مختلف سال می کنند جلوگیری می کند.

احمدی تاکید کرد: استقبال از این بخش اقامتی در حالی است که به گفته دست اندر کاران امر گردشگری، مسافران در این مراکز با مشکلات متعدد امنیتی، خدماتی، بهداشتی و غیره مواجه می شوند.

با این تفاسیر پرواضح است که فعالیت منازل شخصی مسافر پذیر در شهری چون همدان ضروری و البته ساماندهی فعالیت آنان و افزایش نظارت بر عملکرد آنها دارای اهمیت است.

نا گفته پیداست که تنها در یک صورت استفاده از این خانه ها مجاز است و آن این است که مشخصات آن خانه و صاحب خانه در طرح "اسکان مسافران" زیر نظر سازمان گردشگری باشد که به نظر می رسد این امر به طور کامل در همدان محقق نشده است.