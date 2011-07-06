بکارگیری سربازان جنگ زیستی در کشاورزی/ سموم مزارع به خزر می ریزد

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش مصرف سموم کشاورزی، کاهش ورود آلاینده های کشاورزی به محیط زیست شکننده استان گیلان است چراکه بیشتر سمومی که برای مهار آفات، در مزارع استان بکار می رود، پس از آبیاری یا بارندگی شسته و وارد چرخه گردش آب های سطحی می شود و در نهایت از دریای خزر سر در می آورد.

آفات و بیماری های گیاهی هر سال مقادیر درخور توجهی از محصولات کشاورزی استان به ویژه برنج را از بین می برد، در میان محصولات کشاورزی بیشترین میزان مصرف سموم شیمیایی مربوط به محصول برنج بوده و از آفات و بیماری های که به مزارع برنج آسیب می رساند، کرم ساقه خوار بیشترین سهم را دارد.

تاکید دولت برکنترل بیولوژیکی به عنوان یک فناوری نوین مبارزه با آفات

در شرایط کنونی با گسترش مشکلات ناشی از اجرای روش ‌های مبارزه شیمیایی، روش ‌های مدیریت آفات به ویژه مبارزه بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج توسط زنبور تریکوگراما از جایگاه خاص و ویژه ‌ای برخورداراست، دولت نیز کنترل بیولوژیکی را به عنوان یک فناوری نوین مبارزه با آفات، مورد توجه و تأکید قرار داده است.

با توجه به فوائد بکارگیری شیوه بیولوژیک برای مبارزه با آفات کشاورزی به ویژه برای مبارزه با آفات، این شیوه هنوز در استان گیلان فراگیر نشده است.

ناآگاهی کشاورزان درباره فواید مبارزه بیولوژیک، رغبت کم آنان به این کار به دلیل زمان بربودن فرآیند آفت کشی در شیوه بیولوژیک و در نهایت استقبال نه چندان مطلوب بخش خصوصی از تولید پارازیت های مورد نیاز در مبارزه بیولوژیک سه مشکل اساسی گسترش این شیوه مبارزه با آفات کشاورزی درگیلان است.

مدیر اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در این باره گفت: یکی از روش‌ های مبارزه با آفات گیاهان زراعی استفاده از حشرات مفید موجود در طبیعت است، این حشرات می ‌توانند حشرات زیان‌ آور را به نفع انسان از بین ببرند.

علی اصغر داداش پور افزود: با جمع ‌آوری این حشرات از طبیعت و پرورش و ازدیاد انبوه آن در انسکتاریوم و رهاسازی در مزارع و باغات برای مبارزه با آفات استفاده می ‌شود.

وی اظهارداشت: زنبورهای تریکوگراما یکی از این حشرات مفید است که انگل تخم پروانه تعدادی از حشرات از قبیل کرم ساقه ‌خوار برنج، کرم ساقه ‌خوار ذرت، کرم سبز برگخوار برنج، کرم غوزه پنیه، کرم سیب و کرم گلوگاه انار و قبل از بروز خسارت آفت روی گیاه تخم‌ ها را مورد حمله قرار داده و فاسد می کند.

مدیر اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: این اداره سالانه بطورمتوسط 60 هزار نفر ـ روز از کشاورزان گیلانی را با مبارزه بیولوژیک آشنا می کند اما بیشتر کشاورزان هنوز اطلاعات کاملی از این شیوه ندارند.

ملموس نبودن فرآیند مبارزه غیرشیمیایی با آفات مقابل شیوه های شیمیایی از مشکلات است

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ملموس نبودن و زمان بر بودن فرآیند مبارزه غیرشیمیایی با آفات مقابل شیوه های شیمیایی از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است، یادآورشد: در مبارزه شیمیایی پس از بکار بردن سم، نابودی آفت ها در کوتاه ترین زمان مشهود است اما در شیوه بیولوژیک فرآیند پارازیته کردن آفت از سوی حشره عامل مدتی طول می کشد و کشاورزان دراین مدت معمولا فکرمی کنند شیوه بیولوژیک اثر چندانی ندارد.

بدین ترتیب کنترل بیولوژیک گامی بزرگ در راستای تولید محصول سالم و راهی مطمئن برای مبارزه با آفات و روشی پذیرفته شده در دنیاست.

در این روش به دشمنان طبیعی آفات که همواره در طبیعت وجود دارد فرصت داده می‌ شود برای کنترل بیماریها و آفات فعالیت کنند، علاوه برآن هزینه تولید را نیز در طولانی ‌مدت پائین می ‌آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در این ارتباط گفت: استفاده از حشرات مفید برای از بین بردن آفات، جایگزین مناسبی برای مبارزه شیمیایی است.

اردشیر روحی ماسوله یکی از علل آلودگی رودخانه های استان را ورود زه آبهای سمی ناشی از استفاده بی رویه از سموم در زمین های کشاورزی دانست و افزود: زه آبهای سمی علاوه برآلوده ساختن رودخانه ها موجب کاهش ذخایر آبزیان نیز می شوند.

اردک، کرم ساقـه خوار و پروانه برگ خوار برنج را کنتــرل می کند

وی همچنین به مزایایی استفاده از اردک در شالیزارها اشاره کرد و اظهارداشت: اردک، کرم ساقـه خوار و پروانه برگ خوار را کنتــرل می کند و نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفتها دارد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: اردک با گل آلود کردن آب، مانع از رسیدن نور خورشید به سطح خاک و در نتیجــه مانع رشد علفهای هرز می شود، ضمن اینکه با تحریک گیاه، ریشه دوانی آن را سریع تر و آسان تر و کود حیوانی نیز به زمین اضافه می کند.

وی ادامه داد: اگر همه کشاورزان از این شیوه استفاده کنند و حشرات مفید هم به اندازه کافی در دسترس آنان قرار گیرد، علاوه بر تولید محصولات کاملا سالم، محیط زیست نیز از خطر آلودگی رها می شود.

به هر حال گسترش مبارزه بیولوژیک و تشویق کشاورزان به این کار، بهترین راه برای مهارکردن قطعی و کم خطر آفات کشاورزی و درعین حال حفظ سلامت مردم و محیط زیست باشد، با توجه به ضرورت های بهداشتی و زیست محیطی کاهش استفاده از سموم کشاورزی، گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات زراعی اجتناب ناپذیر است.